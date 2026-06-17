Amidžić: Članovi UO UIO da glasaju za ono što javno zagovaraju

Autor:ATV
Komentari:0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada će članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak, 22. juna, podržati Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
"Vidim da me čujete, kolega Nikšiću. Vidimo se u ponedjeljak u 11.00 na sjednici UO UIO. Dolazim da podržim
Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, kao i svaki put do sad. Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što javno zagovaraju", naveo je Amidžić na Iksu.
Vidim da me čujete, kolega Nikšiću.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 17, 2026
Vidimo se u ponedjeljak u 11:00 na sjednici UO UIO. Dolazim da podržim Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, kao i svaki put do sad.
Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što javno zagovaraju.
Glasanje je…
On je istakao da je glasanje jednostavna stvar - za ili protiv.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
26 min0
Svijet
35 min0
Zanimljivosti
47 min0
Svijet
1 h0
Najnovije
17
37
17
31
17
28
17
22
17
13
Trenutno na programu