Amidžić: Članovi UO UIO da glasaju za ono što javno zagovaraju

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada će članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak, 22. juna, podržati Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

"Vidim da me čujete, kolega Nikšiću. Vidimo se u ponedjeljak u 11.00 na sjednici UO UIO. Dolazim da podržim

Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, kao i svaki put do sad. Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što javno zagovaraju", naveo je Amidžić na Iksu.

Vidim da me čujete, kolega Nikšiću.



Vidimo se u ponedjeljak u 11:00 na sjednici UO UIO. Dolazim da podržim Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, kao i svaki put do sad.



Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što javno zagovaraju.



Glasanje je… — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 17, 2026

On je istakao da je glasanje jednostavna stvar - za ili protiv.