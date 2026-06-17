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Amidžić: Članovi UO UIO da glasaju za ono što javno zagovaraju

Autor:

ATV
17.06.2026 17:28

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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada će članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak, 22. juna, podržati Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

"Vidim da me čujete, kolega Nikšiću. Vidimo se u ponedjeljak u 11.00 na sjednici UO UIO. Dolazim da podržim

Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, kao i svaki put do sad. Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što javno zagovaraju", naveo je Amidžić na Iksu.

On je istakao da je glasanje jednostavna stvar - za ili protiv.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

PDV

Nermin Nikšić

UIO BiH

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