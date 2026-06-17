Konaković isključio iz stranke odbornike koji su ga napustili

Autor:ATV
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Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da je Elmedin Konaković sinoć iz NiP-a "isključio" četiri odbornika, jer su mu ujutru napustili stranku i kolektivno prešli u SBB.
"Svaki dan SBB jača i mnogi ugledni pojedinci stranku prepoznaju kao pobjednički i odgovoran politički projekat. U nizu ozbiljnih pojačanja, jutros su nam se pridružila i četiri odbornika iz Živinica.
Sjajna ekipa je okrenula leđa političkom petljancu i neprincipijelnoj politici.
Dobro došli uspješni ljudi, čija su imena veoma poznata u TK - Adis Trumić, Sead Alibašić, Asmir Trumić i Adis Bajrić.
U svom stilu, politički već neinventivni šef NiP-a, sinoć je objavio “odluku” o njihovom isključenju!?
Ali, ovdje je isključen samo Konaković.
Baš kao i u slučajevima kada su ga neslavno napustila dva predstavika u Parlamentarnoj Skupštini BiH, federalni ili kantonalni zastupnici", napisao je Radončić.
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