BiH će u petak završiti na sivoj listi Manivala, što znači da će biti označena kao nesigurna zemlja za investiranje s potencijalnim problemima s transakcijama.

Kako saznaje Kliks, jedan od ključnih razloga zbog kojih Manival vraća BiH na sivu listu je činjenica da FBiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnik lica. Tamošnje Ministarstvo pravde nije ni počelo rad na ovom registru, dok je u Republici Srpskoj ovaj posao odavno završen. Osim toga u FBiH je trebalo usvojiti i Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, što se takođe nije dogodilo.

BiH je pokušala "omekšati" odluku Manivala usvajanjem Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, ali su na majskom sastanku Manivala rekli da je usvajanje došlo prekasno.

Ekonomija Prihodi FBiH manji za 58 miliona KM, PIO izgubio 93 miliona

Osim obavještenja da je BiH završila na sivoj listi, vlasti bi trebale od Manivala dobiti i akcioni plan koji mora biti ispunjen ako želimo biti uklonjeni s te liste. Plan će obuhvatiti tehničke i operativne zadatke, odnosno usvajanje zakona, ali i implementaciju na terenu.

BiH je na sivoj listi bila i u periodu od 2015. do 2018. godine. Države koje se nalaze na ovoj listi su države koje imaju ozbiljne nedostatke u sistemu pranja novca i finansiranja terorizma, ali ipak rade na njenom otklanjanju. Osim sive, postoji i crna lista.