Radanović: Bošnjački lideri lažu svijet da je muslimanska vojska u BiH čuvala vjerske objekte

Bošnjački lideri lažu svijet da je muslimanska vojska u BiH čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda i tu laž raskrinkaće internet prezentacija u ratu razorenih hrišćanskih pravoslavnih svetinja, izjavio je danas u Bijeljini predsjednik Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH /FBiH/ Đorđe Radanović.

On je naveo da je na sajtu "Otkrivanje istine" (Discovering the Truth) do sada dokumentovano razaranje srpskih pravoslavnih crkava i kapela na teritoriji pod kontrolom takozvane Armije BiH na 42 lokacije, od ukupno 126 u BiH koje će biti prikazane.

Radanović je rekao novinarima da ovaj interaktivni prikaz demantuje laž 33 bošnjačka i muslimanska lidera potpisanu 18. marta 2026. godine da je njihova vojska čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda.

"Svi su bošnjački potpisnici te laži bili aktivni kada su srpske crkve i manastiri paljeni, minirani, skrnavljeni u ratu devedesetih i sve je dokaze o tome SPC objavila u knjizi `Duhovni genocid` Slobodana Mileusnića, koju je 1997. godine objavio Muzej SPC", istakao je Radanović.

Prema njegovim riječima, blaženopočivši patrijarh Pavle je pozvao da se budućim generacijama svjedoči istina o razaranju srpskih svetinja koja pokazuje dokle zlo može da ide.

"Danas se malo čita, sve je na internetu i zato radimo na tome da svijet i na ovaj interaktivan način čuje i vidi istinu", naveo je Radanović.

On je najavio da će na isti način biti raskrinkan i muslimanski narativ o opsadi Sarajeva, prikazujući linije fronta koje svjedoče da je svaki rov Vojske Republike Srpske bio na srpskom posjedu, na katastarski srpskoj zemlji.

Demograf Stevo Pašalić rekao je novinarima da je broj Srba u FBiH danas sveden na 2,5 do tri odsto i da milom ili silom i dalje traje etnička teritorijalna homogenizacija.

"Svi su narodi stradali u BiH, ali se svi ne tretiraju jednako i srpske su žrtve minimizirane", naveo je ovaj ekspert koji je o srpskom stradanju u BiH godinama svjedočio u Hagu.

Sociolog Drago Vuković ukazao je na značaj projekta koji vodi Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH kako bi se kontinuirano radilo na razbijanju višedecenijske satanizacije Srba koji su, kako kaže, kao narod i kao kolektivitet okrivljeni za raspad Jugoslavije.

"Taj dobro osmišljeni pogubni narativ da su Srbi krivci traje decenijama i mijenjanje tog narativa ide sporo i teško, dok Bošnjaci i bošnjačka politika do danas dobro poentiraju na narativu o žrtvi. Ali, nama treba istina u BiH, bez toga BiH nema perspektivu, jer ne možete ni u kakvoj zajednici ni u državi da živite na lažima", upozorio je Vuković.

On je istakao da istinu o srpskom stradanju i o zločinima nad Srbima u BiH treba dokazivati uporno i dosljedno, činjenicama koje su jače od manipulacije, prenosi Srna.