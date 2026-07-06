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Broj žrtava u Venecueli prešao 3.500, hiljade bez krova nad glavom

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ATV redakcija
06.07.2026 22:18

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Човјек стоји на врху планине рушевина три дана након два земљотреса која су погодила Ла Гваиру, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Broj žrtava dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na 3.535, saopštile su vlasti u ponedjeljak, a skoro 18.000 ljudi je i dalje bez krova nad glavom, više od nedjelju dana nakon što je katastrofa pogodila prestonicu i obližnja priobalna područja .

Vodeći poslanik Horhe Rodrigez rekao je da najnoviji zvanični podaci pokazuju da je broj povređenih 16.740, a raseljenih 17.854 nakon zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale koji su pogodili zemlju u razmaku od nekoliko sekundi 24. juna. Ove brojke naglašavaju ogromnost katastrofe u i oko Karakasa i u La Gvairi, najteže pogođenom priobalnom regionu, dok kritike na odgovor vlade rastu. Najmanje 12.800 ljudi smešteno je u 80 skloništa širom Karakasa i La Gvaire, prema podacima potpredsedništva za socijalna pitanja.

Vlada brani svoju reakciju

Vršilac dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez branila je vladine mjere u vezi sa katastrofom, uprkos rastućem nezadovoljstvu među Venecuelancima koji smatraju da je odgovor zakasneo i neadekvatan.

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Ona je izjavila da su snage bezbjednosti odmah raspoređene nakon zemljotresa i najavila osnivanje nove vojne jedinice koja će pomoći u suočavanju sa budućim vanrednim situacijama i katastrofama.

Šokantne scene u La Gvairi

U ponedeljak u La Gvairi, svjedoci agencije Rojters videli su kamione i forenzičare kako prevoze kovčege, dok su mašine kopale rovove na otvorenom prostoru obilježenom bijelim krstovima, gdje vlasti sahranjuju neidentifikovana tijela.

Ujedinjene nacije su se takođe uključile

Ujedinjene nacije su objavile da, u koordinaciji sa vladom u Karakasu, nastavljaju da pojačavaju humanitarne operacije.

„Neki timovi za potragu i spasavanje ostaju raspoređeni u pogođenim područjima, dok specijalizovani inženjerski timovi i medicinska podrška nastavljaju da pristižu“, rekao je novinarima u ponedjeljak portparol UN Stefan Dižarik.

Dižarik je dodao da je sveobuhvatna procena potreba, koja će biti osnova ažuriranog plana reagovanja, skoro završena, ali nije rekao kada će biti objavljena. Agencije UN već pružaju pomoć u tri kampa i procjenjuju druge lokacije kako bi proširile podršku.

(indeks)

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