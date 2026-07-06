Si u Bijeloj kući krajem septembra

Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Si Đinpinga Bijeloj kući krajem septembra.

"Preliminarno, posjeta je planirana za 24. septembar", rekao je on. Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom UN u Njujorku tog mjeseca, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.