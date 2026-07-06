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Si u Bijeloj kući krajem septembra

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 20:53

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Си у Бијелој кући крајем септембра
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Si Đinpinga Bijeloj kući krajem septembra.

"Preliminarno, posjeta je planirana za 24. septembar", rekao je on.

Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom UN u Njujorku tog mjeseca, prenosi Srna

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Tagovi :

Si Đinping

Donald Tramp

Bijela kuća

Amerika

Kina

posjeta

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