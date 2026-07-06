Si u Bijeloj kući krajem septembra

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Si Đinpinga Bijeloj kući krajem septembra.
"Preliminarno, posjeta je planirana za 24. septembar", rekao je on.
Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom UN u Njujorku tog mjeseca, prenosi Srna
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