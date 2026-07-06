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Radivojević imenovan za v.d. direktora KPZ Istočno Sarajevo

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 21:36

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Радивојевић именован за в.д. директора КПЗ Источно Сарајево
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo pravde Republike Srpske imenovalo je Duška Radivojevića za vršioca dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda Istočno Sarajevo, čime je obezbijeđen kontinuitet rukovođenja ovom ustanovom do okončanja postupka izbora direktora putem javnog konkursa, saznaje ATV. Primopredaja je izvršena danas.

Postupak popunjavanja upražnjene pozicije direktora biće sproveden u skladu sa zakonom, raspisivanjem i provođenjem javnog konkursa.

Nakon što je dosadašnji direktor Kazneno-popravnog zavoda Istočno Sarajevo, Vukašin Crnjak, podnio ostavku, a imajući u vidu da u unutrašnjoj organizaciji ove ustanove nije predviđena funkcija zamjenika direktora, bilo je neophodno imenovati vršioca dužnosti kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje ustanove.

Duško Radivojević je diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. Diplomirao je na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, a posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti bezbjednosti. Ranije je bio zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, dok je prije imenovanja obavljao poslove savjetnika u okviru sistema za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srpske.

Imenovanje vršioca dužnosti direktora bilo je neophodno kako bi ustanova imala ovlašćeno i odgovorno lice za rukovođenje, zastupanje ustanove, donošenje odluka i obavljanje svih poslova iz nadležnosti direktora do završetka konkursne procedure.

Kazneno-popravni zavod Istočno Sarajevo je ustanova složenog tipa u kojoj se izvršavaju kazne zatvora nad licima muškog i ženskog pola, mjere pritvora, kao i vaspitne mjere prema maloljetnicima. Zbog toga je od posebnog značaja obezbijediti stabilno, zakonito i odgovorno rukovođenje ustanovom.

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Duško Radivojević

KPZ Istočno Sarajevo

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