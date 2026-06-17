Dunjić: Zatvori u Srpskoj u potpunosti prilagođeni potrebama društva i bezbjednosnom okruženju

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske u Resoru za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, Pero Dunjić, učestvovao je na petoj regionalnoj konferenciji koja je, u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku" (Horizontal Facility III), održana u Albaniji.

Tokom dvodnevne konferencije, predstavnici institucija i organizacija koji rade u kazneno-popravnim ustanovama iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, razmijenili su iskustava o aktivnostima koje se odnose na oblast borbe protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorskim ustanovama.

Pomoćnik Dunjić je izjavio da, zahvaljujući saradnji i podršci međunarodnih partnera, ovaj program doprinosi unapređenju izgradnje pravednijeg i bezbjednijeg društva u zemljama učesnicama, kao i da su predstavnici nadležnih institucija razgovarali o rezultatima postignutim u okviru programa koji se sprovodi u Republici Srpskoj i BiH.

„Svjesni izazova s kojima se suočavaju zatvorske ustanove, koji predstavljaju bezbjedonosnu prijetnju kako u Republici Srpskoj, BiH tako i u cijeloj regiji, zahvaljujući saradnji u okviru ovog programa postignuti su značajni rezultati. Oni omogućavaju nastavak aktivnosti na reformskom putu BiH u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije. U tom kontekstu, krivične sankcije su dio pravosudnih standarda koji se unapređuju kroz program i od suštinskog su značaja za vladavinu prava i zaštitu građana", rekao je Dunjić.

Naglasio je da su ovakve konferencije prilika za jačanje saradnje sa regionom jer stvaraju prostor za nova partnerstva i pokretanje zajedničkih projekata ali i da je sistem izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Republici Srpskoj, prilagođen potrebama društva i bezbjednosnom okruženju.

„S obzirom na to da je tema nasilnog ekstremizma, terorizma i radikalizacije značajno prisutna u javnom diskursu, iako u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj nema osuđenih lica koja izdržavaju zatvorske kazne za ova krivična djela, naglasio bih da su postojeći sistem izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija i zatvorske ustanove, u potpunosti, prilagođeni potrebama društva i bezbjednosnom okruženju", istakao je Dunjić, dodajući da su bezbjednost, zaštita prava osoba lišenih slobode i resocijalizacija, objedinjeni, prema standardima definisanim zakonom i međunarodnim normama.

Na konferenciji su usvojeni zaključci i preporuke, koji će pomoći učesnicima u nastavku održavanja i unapređenja regionalne međuinstitucionalne saradnje, i primijeni programa rehabilitacije.