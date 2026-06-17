Dodik: Rast plata, penzija i boračkog dodatka pokazatelj ekonomske stabilnosti Srpske

Lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je da se Republika Srpska nalazi u povoljnoj socijalno-ekonomskoj situaciji, a što dokazuje novi porast plata, penzija kao i boračkog dodatka.

„Što se tiče ekonomske situacije, ja ću samo reći da smo na početku godine, odnosno na kraju prošle godine planirali šta ćemo raditi ove godine. Sve planove mi ispunjavamo. Na početku smo povećavali plate, evo sada smo ponovo stvorili uslove za novo povećanje plate“, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Kako je lider SNSD-a naglasio, veoma mu je drago jer programski zadatak koji su uspostavili u okviru SNSD-a a koji se odnosi na smanjenje perioda trajanja pripravničkog staža za visoko i srednje obrazovanje, o čemu se govorilo na današnjoj sjednici te će za pomenuto biti stvoreni preduslovi za realizaciju.

„Tako da za visoku školu i visoko obrazovanje taj period će biti 6 mjeseci, a srednje škole biće tri mjeseca, što će omogućiti strukturaciju i brže zapošljavanje mladih ljudi. To je nešto što smo osjetili i što je tražila naša Omladinska organizacija da se uradi, prije neka dva, tri mjeseca, a danas evo smo to i realizovali“, kazao je Dodik.

Kako on kaže, stvorili su i uslove za povećanje plata i penzija koja će uslijediti, kao i boračkog dodatka i svih onih drugih stvari neophodnih građanima Republike Srpske.

„On što ja želim da potenciram, a to je da u zadnjih 16 kvartala, kako se to računa u svijetu, mi imamo permanentno povećanje domaćeg proizvoda i ono se kreće od 2,7 i 3%. To je u današnjim okolnostima veoma značajan i veliki uspjeh. Republika Srpske je održala investicioni projekat. Kao što vidite gotovo da nema mjesta u Republici Srpskoj gdje se nešto ne radi radi i ne dešava i nije to samo priča o izborima kako to neko prikazuje“, rekao je Dodik.

On je naglasio da se tokom prošle godine krenulo sa sanacijom puta Klašnice-Banjaluka, napominjući da je jedna trasa gotova, dok se druga radi trenutno, do prekida je došlo zbog zimske sezone, ali se nastavlja očekivanim tempom.

„Ono što radimo, radimo u kontinuitetu, ono što mi je drago reći to je da tenderska procedura oko Ravne Romanije gdje je došlo do toga da posao koji čeka 50 godina konačno biti na dnevnom redu“, kazao je Dodik uz naglasak da je Republika Srpska na povoljnom socijalno-ekonomskom planu, a pokazatelj tome je rast plata, penzija, boračkog dodatka i drugih socijalnih davanja.