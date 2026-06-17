Dodik: Alal im njihovi procenti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da SNSD zna ko su kandidati na predstojećim izborima, ali misli da je neozbiljno da se licitira imenima.

"Kada bude vrijeme za prijavu, mi ćemo se prijaviti. Sa koalicionim partnerima smo uredili odnose tako da će biti podržani kandidati SNSD-a", rekao je Dodik.

On je kaže da je vidio da neki pričaju o procentima i poručuje, "alal im njihovi procenti".

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"Mi se ovdje bavimo politikom kao političkom borbom, a ne političkom eliminacijom. Meni su pripisivali da sam ja devastirao SDS. Ja nikada nisam htio da uništim SDS, htio sam da ih pobjedim, tako želim i sada. Oni u opoziciji neka razmisle ko šta i kako želi, to je njihov problem. Ne bavimo se njima jer se oni toliko bave nama da ne mogu da riješe svoje probleme", rekao je Dodik.

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On je podsjetio na narodnu krilaticu "dabogda se sam o sebi zabavio" opisujući stanje u opoziciji.

"U tom pogledu, mi vidimo da se opozicija bavi sama sobom. Mi tu ne likujemo, niti smo tužni. Ogormna energija bi bila potrošena da bi pokušavamo da razumijemo šta se tamo dešava. Ko god da stane, pobijedićemo ga. Biće kako narod kaže, a narod kaže SNSD i njegovi kandidati", rekao je Dodik.