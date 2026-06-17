Poslanik Jošić posjetio porodicu Petković: Neće izostati podrška institucija Srpske

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić posjetio je danas porodicu Petković iz sela Panjik na Ozrenu, koja je u požaru ostala bez krova nad glavom, i najavio pomoć Vlade.

Riječ je o devetočlanoj porodici sa sedmoro djece, kojoj je požar potpuno uništio porodičnu kuću.

Jošić je rekao za Srnu da je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić naložio da Vlada hitno obezbijedi sredstva za kupovinu montažne kuće kako bi porodica Petković što prije dobila novi dom.

"Vlada Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom Savom Minićem, na ovaj način pokazuje da je uvijek uz svoj narod, posebno u teškim životnim situacijama. Naš zadatak je da pomognemo ovoj porodici i obezbijedimo joj uslove za dostojanstven život", naglasio je Jošić.

On je porodici uručio novčanu pomoć i poručio da neće izostati podrška institucija Republike Srpske, te ponudio i svaki drugi vid pomoći koji bude potreban u narednom periodu.

Jošić je naglasio da će Vlada Republike Srpske i nadležne institucije nastaviti da pružaju podršku porodici Petković do potpunog rješavanja njihovog stambenog pitanja.

U srpskom povratničkom selu Panjik kod Lukavca izgorjela je kuća u požaru u kojoj je Dejan Petković živio sa suprugom i sedmoro djece - šest sinova i jedna kćerka.

Devetočlana porodica Petković privremeno je stambeno zbrinuta tako što im je ustupljena srpska kuća u ovom naselju.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić juče je saopštio da je izdao nalog da Vlada Srpske hitno obezbijedi sredstva za kupovinu nove montažne kuće porodici Petković.