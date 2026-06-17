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U Srpsku dolazi više od 800 djece i nastavnika sa Kosova i Metohije

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ATV
17.06.2026 11:20

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М:тел наставља да стипендира дјецу са Косова и Метохије
Foto: Ustupljena fotografija

Oko 800 gostiju sa Kosova i Metohije koji u Republiku Srpsku dolaze u petak, 19. juna, u okviru 14. projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske", provešće sedam dana u 20 gradova i opština Srpske, potvrdio je Srni predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Centralni doček je u petak u 13.00 časova u Etno-selu "Stanišići" kod Bijeljine, a gosti će boraviti u Srpskoj do 26. juna.

Goste će dočekati Arlov, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Vladimir Kokanović, rukovodstvo grada Bijeljina, te delegacije domaćina gradova i opština iz Srpske.

"Sa 12 autobusa oko 600 osnovaca i prosvjetnih radnika u petak, 19. juna, ulaze u Republiku Srpsku preko graničnog prelaza Pavlovića most kod Bijeljine. Četiri autobusa ili više od 150 djece istog dana dolaze preko graničnog prelaza Vardište kod Višegrada", rekao je Arlov.

On je istakao da u nedjelju, 21. juna, dolazi još 50 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju u pratnji roditelja iz Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" iz Kosovske Mitrovice.

Arlov je naveo da će dobrodošlicu pjesmom i igrom poželjeti mlada pjevačka grupa "Kamenički biseri" iz Kosovske Kamenice, talentovana jedanaestogodišnja djevojčica Helena Vitošević iz Orahovca i Srpsko kulturno-umjetničko društvo "Semberija" iz Bijeljine.

U Republiku Srpsku dolaze djeca iz Kosovske Kamenice, Gnjilana, Vitine, Klokota, Novog Brda, Lipljana, Gračanice, Kosova Polja, Ugljara, Priluža, Vučitrna, Gračanice, Štrpca, Velike Hoče, Orahovca, Srbice, Banja, Osojna, Kline i Zubinog Potoka.

Gosti dolaze u Trebinje, Foču, Bijeljinu, Šamac, Istočno Sarajevo, Banjaluku, Laktaše, Kozarsku Dubicu, Modriču i Prijedor.

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Kosovo i Metohija

Republika Srpska

posjeta

Milorad Arlov

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji

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