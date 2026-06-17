Konferencija za medije Dodika i Cvijanovićeve

Predsjednik i potpredsjednik SNSD-a Milorad Dodik i Željka Cvijanović održaće danas konferenciju za novinare u Banjaluci.

Konferencija za novinare biće održana u 11.30 časova u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, saopšteno je iz ove stranke.

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