Nastavak sjednice o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Autor:ATV
Komentari:0
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas razmatranjem Prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
Poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, prenosi Srna.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je juče Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, te set zakona kojim je propisano smanjenje trajanja pripravničkog staža.
Nastavak sjednice zakazan je u 10.00 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
12 h6
Republika Srpska
12 h1
Republika Srpska
12 h0
Najnovije
10
09
10
02
09
57
09
49
09
32
Trenutno na programu