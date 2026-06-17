Nastavak sjednice o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas razmatranjem Prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, prenosi Srna.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je juče Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, te set zakona kojim je propisano smanjenje trajanja pripravničkog staža.

Nastavak sjednice zakazan je u 10.00 časova.