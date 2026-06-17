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Nastavak sjednice o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Autor:

ATV
17.06.2026 07:36

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas razmatranjem Prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, prenosi Srna.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je juče Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, te set zakona kojim je propisano smanjenje trajanja pripravničkog staža.

Nastavak sjednice zakazan je u 10.00 časova.

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Tagovi :

sjednica

Narodna skupština Republike Srpske

Zakon o socijalnoj zaštiti

Ustavni sud Republike Srpske

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