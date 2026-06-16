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Minić: Velika vjerovatnoća da ću biti kandidat za predsjednika Srpske

Autor:

ATV
16.06.2026 21:45

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Саво Минић и Драгана Рајић
Foto: ATV

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je za ATV da postoji velika vjerovatnoća da će biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske.

"Konačna odluka o tome će biti donesena uskoro na organima stranke", rekao je Minić.

On je istakao da je SNSD 100 odsto spreman za predstojeće opšte izbore.

"Stranka na izbore izlazi sa jasnim programom i rezultatima. SNSD pokazuje ozbiljnost, rezultate, dosljednost i patriotizam", rekao je Minić.

Саво Минић

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Istakao je da nema toga iz SNSD-a koji je grlio Kristijana Šmita i ne postoji taj u SNSD-u koji je bio u bilo kakvoj relaciji sa nekim ko Srpskoj želi da nanese bilo kakvu štetu, a kamoli da je ukine.

"To narod prepoznaje", naglasio je Minić.

Minić je poručio da su ekonomska i energetska nezavisnost temelj svakog drugog oblika nezavisnosti i da upravo na tim pitanjima SNSD zasniva svoju politiku.

Саво Минић

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Tagovi :

Savo Minić

predsjednik Republike Srpske

Kandidatura

SNSD

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