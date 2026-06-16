Minić za ATV: Pričaju o prezaduženosti, a zadužuju se da prave rasvjetu koja već sija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je, u emisiji "U prvom planu" na ATV-u, odbacio je tvrdnje pojedinih političara da je Srpska prezadužena.

On je naglasio da o prezaduženosti Republike Srpske pričaju oni koji dižu desetine miliona "za rasvjetu koja već sija".

Ocijenio je da opozicija ovim lažima vrši teror nad građanima i pokušava da ih dovede u zabludu.

"Izborna je godina i ovim se pokušava napraviti narativ koji ne stoji. Mi smo zaduženi, ali nismo prezaduženi. Nema onoga ko nije zadužen. Naš investicioni ciklus je 6,6 milijardi KM", rekao je Minić.

Poručio je da je Republika Srpska najmanje zadužena u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije i da će javni dug na kraju godine biti 38 odsto BDP-a.

"Postavljanje satova koji nešto odbrojavaju predstavlja performans i pozorište. Za razliku od njih, mi rješavamo životne probleme i imamo odgovornost", rekao je Minić.

Povećavaju plate, penzije, davanja za boračke kategorije, što, kaže Minić, iziskuje potrebu da u budžetu bude više sredstava.

"O prezaduženosti govore oni koji hoće da dignu kredit od 35 miliona KM za rasvjetu koja već sija, a neće da izgrade bolnicu koju su obećali, ne mogu da završe nijedan most, kružni tok, kolektore", rekao je Minić.

On je naveo da je sve što je ušlo u rebalans budžeta sistemski uneseno u zakon.

"Izdvajanja za naše borce i borce Republike Srpske Krajine će skoro premašiti 600 miliona KM. Time rješavamo to pitanje zauvijek. Na drugoj strani imamo roditelje njegovatelje za koje će biti izdvojeno dodatnih 40 miliona KM", rekao je Minić.

Tu nije riječ samo o novcu, kaže Minić, već o empatiji Vladi koja prilazi svakom čovjeku i svim kategorijama stanovnika.

"Više od 611 miliona KM su investicije u naše lokalne zajednice. Nema lokalne zajednice koja je podnijela zahtjev, a da joj nešto nije odobreno", rekao je Minić.

Na tvrdnje opozicije da zaduženje služi za kupovinu izbora Minić je odgovorio da onaj ko zna da ne može da pobijedi unaprijed pravi alibi.

"Postoje budžetske stavke i pozicije koje jasno kažu da su lična primanja povećana za 118 miliona KM, sredstva za obrazovanje i kulturu za 52 miliona KM. Ne mogu se sa tim kupovati izbori. Novac je vidljiv, on je u sistemu", rekao je Minić za ATV.