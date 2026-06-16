Narodna skupština raspravlja o rebalansu budžeta

Rebalans je 8,5 milijardi. Veći je za 1,1 milijardu maraka. Najvažnije je pokretanje investicionog ciklusa, kaže resorni ministar. Neophodno je podići bruto društveni proizvod i ostvariti veći životni standard za stanovništvo Srpske, dodaje. Druga strana rebalansa su sva ona davanja koja će garantovati kvalitetniji život građana Srpske.

"Povećali smo i plate i penzije, da smo povećali i boračke dodatke i da smo konačno riješili status boraca, takođe jako velika izdvajanja za socijalna davanja pogotovo roditelja njegovatelja i svih, materinskog dodatka sa 400 na 740km, zatim za roditelje koji imaju četvoro i više djece a nisu zaposleni sa 750 na 800 KM", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Ovo je najsveubuhvatiniji i najkvalitetniji rebalans od postojanja Republike Srpske s obzirom da na ovom rebalansu imamo rast budžeta od 15%, ističe Dražen Vrhovac, član odbora za finansije i budžet u NSRS. Dodaje da rebalans podrazumijeva i vanredno usklađivanje ali i jednokratnu pomoć penzionerima. Osim za penzionere, biće novca i za Gradove i Opštine.

"Naravno da nema razvoja ni jednog grada ni Republike bez zaduženja, samo je bitno ta zaduženja na kvalitetan način usmjeriti", rekao je Dražen Vrhovac, član odbora za finansije i budžet u NSRS.

"Bilo bi bolje da grad Banjaluka usmjeri energiju u saradnju sa Vladom Republike srpske a ne da naš glavni i najveći grad Republike Srpske izgleda ovako kao što izgleda", dodaje Vrhovac.

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Isticanje takozvanih problema karakteristično je za izborne godine zaključio je Vrhovac.

Takvu tvrdnju podupiru i izjave opozicionih lidera. Kritike rebalansa danas nisu bile strane Ognjenu Bodirogi, osim Vlade Srpske krivi su mu i penzioneri koji će se okoristiti jednokratnom pomoći. Kako kaže neće oni vraćati ova zaduženja.

"SDS neće podržati ovakav rebalans, neće podržati ni zaduženje. Znate koliko interesuje uz dužno poštovanje neke ljude koji su u 7, 8 i 9 deceniji života ko će vraćati ove kredite, sigurno neće oni vraćati", rekao je Ognjen Bodiroga, narodni poslanik SDS-a u NSRS.

Kritičan je bio i Bojan Kresojević koji je brojčanik zaduženja Vlade Srpske upalio sinoć da se bolje spremi ali bolje da nije, jer mu je isti vrlo brzo pregorio.

"Morali smo da zamijenimo da donesemo kvalitetniji displej jer je pregorio ali sada radi", rekao je Bojan Kresović, poslanik PDP-a u NSRS.

Sa jedva ažuriranim podacima građanima je poručio sledeće.

"Do sada ste preko 2,7 milijardi zadužili građane. Mi nećemo odustati dok ne bude jasno šta radite, ne djeci već unucima u Republici Srpskoj".

Nije ni lider za pravdu i red za zaduživanja, ali podsjeća da Grad Banjaluka treba da gleda u svoje dvorište i svoja zaduživanja.

"Najlicemjernije je to što na to ukazuje neko ko iste stvari radi na lokalnom nivou jer je Stanivuković uzeo preko 70 miliona maraka poslednjih godina", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red.

Sve što radi opozicija je populizam jasni su iz Vlade Srpske i nema veze sa stvarnošću. Vlada odbacuje navode o prezaduženosti Srpske.

"Odgovorno tvrdim da je ovo rebalans koji ispunjava sve što je rečeno u ekspozeu u smislu rješavanja problema a konkretno ispunjava ono što je bio razgovor sa našim najosjetljivijim socijalnim kategorijama i ponosan sam što imamo danas ovakav rebalans na dnevnom redu", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Poslanici razmatraju i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru.