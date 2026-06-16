Dodik: Nastavljamo ulaganje u obrazovanje, djeca su najveća snaga Srpske

Akcija "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljena je uručenjem IT opreme Osnovnoj školi "Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški" u Trebinju, saopštio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ovaj projekat, kako je naveo, obuhvata 27 škola i više od 20.000 učenika širom Republike Srpske, s ciljem da se đacima obezbijede savremeniji uslovi za učenje i rad.

"Svako ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost Republike Srpske. Zato nastavljamo da stvaramo bolje uslove za našu djecu i njihovo znanje, jer su oni naša najveća snaga i najsigurnija budućnost", poručio je Dodik.