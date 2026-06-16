Usvojen plan kapitalnih investicija do 2028. godine

Skupština grada Foča usvojila je na današnjoj sjednici nacrt statuta grada, uputivši ga u javnu raspravu, kao i plan kapitalnih investicija za trogodišnji period.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 21. maja Zakon o gradu Foča, kojim je fočanskoj opštini dodijeljen status grada.

Ovaj zakon je 2. juna objavljen u Službenom glasniku i stupio je na snagu osam dana nakon objave.

Zakonom je predviđena obaveza da Skupština grada u roku od 60 dana od dana donošenja zakona, usvoji statut grada Foča.

Planom kapitalnih investicija Gradske uprave za period 2026-2028. godina, predviđena su ulaganja u visini oko 39 miliona KM, što iz gradskog budžeta, što iz projektnih aktivnosti, donacija i od viših nivoa vlasti u više od 30 projekata.

Neki od njih su završetak Staračkog doma u Miljevini, za šta je Vlada Srpske izdvojila tri miliona maraka, izgradnja zatvorenog bazena i trga porodice u Donjem polju, podizanje obaloutvrda na ušću Ćehotine u Drinu, asfaltiranje lokalnih puteva, gradskih saobraćajnica i rafting puta kroz kanjon Tare, rekonstrukcija gradskih kotlovnica i Planinarskog doma "Zabrana".

Ekonomija Banke u BiH uskoro uvode uslugu koja će usrećiti građane

Među kapitalnim investicijama, koje bi trebalo da budu završene do 2028. godine, su i izgradnja vodovoda u mjesnoj zajednici Kuta, adaptacija školske zgrade u Zavaitu za potrebe sjedišta Parka prirode „Tara“, gradnja crkve u Brodu na Drini i crkvenog doma pored Hrama Svetog Save, uređenje Aladžanskog parka.

Nije izostavljena ni sportska infrastruktura, pa je predviđena izgradnja zatvorenog teniskog igrališta, atletske staze na Gradskom stadionu, reflektora na pomoćnom stadionu u Donjem polju, te rekonstrukcija sportskih terena u naseljima Gornje polje i Lazarevo.

Gradonačelnik Milan Vukadinović ističe da je u toku asfaltiranje dodatnih četiri kilometra puta desnom obalom Tare.

„Preduzeće „Putevi Republike Srpske“ imalo je razumijevanja, posjeta premijera Minića je urodila plodom- obišli smo lokaciju i ukazali na bitnost ove komunikacije za rafting turizam. Kada se asfaltira ova komunikacija, imaćemo sastanak sa Udruženjem raftera da počnemo da naplaćujemo putarinu i od te putarine dalje razvijamo Park prirode“, rekao je Vukadinović.

Gradonačelnik navodi da je plan kapitalnih investicija realno utemeljen i da su se trudili da obuhvate potrebe svih mjesnih zajednica.

"Statusom grada dobili smo ogromnu obavezu i danas smo razgovarali da se svi zajedno uključimo u rješavanje svih infrastrukturnih problema, da idemo ka boljem razvoju grada Foče. Smatram da će u svakom segmentu Foča napredovati u budućem periodu, moramo da iskoristimo ovu prekretnicu u razvoju", kaže Vukadinović.

Na sjednici je usvojen i izvještaj o realizaciji godišnjeg plana za 2025. godinu.

/RadioFoča/