Nakon devet sati borbe ugašen požar kod Mostara

Autor:ATV
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Nakon nepunih devet sata požar na Buni i Ortiješu je ugašen, potvrdili su mostarski vatrogasci.
Kako su saopštili, pored njihovih 18 vatrogasaca sa šest vozila u gašenju požara su pomogli zračne snage sa dva air tractora i Dobrovoljno Vatrogasno Društvo-Buna.
Vatrogasci su ranije za portal Radiosarajevo.ba potvrdili da je vatra došla skoro do kuća, ali su hrabri ljudi odbranili živote i imovinu.
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"Nema povrijeđenih osoba i nije izgorjela nijedna kuća", naveli su iz Profesionalne vatrogasne brigade Mostar.
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