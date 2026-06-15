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Nakon devet sati borbe ugašen požar kod Mostara

Autor:

ATV
15.06.2026 21:58

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Велики пожар у Мостару.
Foto: Facebook/Screenshot/Hercegovinainfo

Nakon nepunih devet sata požar na Buni i Ortiješu je ugašen, potvrdili su mostarski vatrogasci.

Kako su saopštili, pored njihovih 18 vatrogasaca sa šest vozila u gašenju požara su pomogli zračne snage sa dva air tractora i Dobrovoljno Vatrogasno Društvo-Buna.

Vatrogasci su ranije za portal Radiosarajevo.ba potvrdili da je vatra došla skoro do kuća, ali su hrabri ljudi odbranili živote i imovinu.

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"Nema povrijeđenih osoba i nije izgorjela nijedna kuća", naveli su iz Profesionalne vatrogasne brigade Mostar.

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Mostar

Vatrogasci

požar

vatra

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