Nakon devet sati borbe ugašen požar kod Mostara

Nakon nepunih devet sata požar na Buni i Ortiješu je ugašen, potvrdili su mostarski vatrogasci.

Kako su saopštili, pored njihovih 18 vatrogasaca sa šest vozila u gašenju požara su pomogli zračne snage sa dva air tractora i Dobrovoljno Vatrogasno Društvo-Buna.

Vatrogasci su ranije za portal Radiosarajevo.ba potvrdili da je vatra došla skoro do kuća, ali su hrabri ljudi odbranili živote i imovinu.

Društvo Između operacionog stola i čuda: Zorkina ispovijest o iscjeljenju

"Nema povrijeđenih osoba i nije izgorjela nijedna kuća", naveli su iz Profesionalne vatrogasne brigade Mostar.