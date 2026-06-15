Tragedija koja je potresla cijelu Srbiju: Radnik poginuo pod misterioznim okolnostima

Autor:ATV
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Na području Gadžinog Hana kod Niša u jednoj firmi poginuo je radnik pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, rekli su iz policije u Nišu.
Kako su naveli iz policije, slučaj im je prijavljen u 14.30 časova, a nadležni za sada nisu saopštili identitet nastradalog niti druge detalje vezane za taj slučaj.
Iz niške policije navode da im je prijavljen slučaj i da su po prijavi odmah postupili.
"Dobili smo prijavu da je u jednoj firmi u Gadžinom Hanu nastradao radnik. Na lice mjesta izašli su nadležni organi, a tužilaštvo je naložilo uviđaj", rekli su iz policije, prenosi Informer.
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