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Tragedija koja je potresla cijelu Srbiju: Radnik poginuo pod misterioznim okolnostima

Autor:

ATV
15.06.2026 22:36

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Na području Gadžinog Hana kod Niša u jednoj firmi poginuo je radnik pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, rekli su iz policije u Nišu.

Kako su naveli iz policije, slučaj im je prijavljen u 14.30 časova, a nadležni za sada nisu saopštili identitet nastradalog niti druge detalje vezane za taj slučaj.

Iz niške policije navode da im je prijavljen slučaj i da su po prijavi odmah postupili.

"Dobili smo prijavu da je u jednoj firmi u Gadžinom Hanu nastradao radnik. Na lice mjesta izašli su nadležni organi, a tužilaštvo je naložilo uviđaj", rekli su iz policije, prenosi Informer.

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Poginuo radnik

stradao muškarac

nesreća

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