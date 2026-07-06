Šumski požari se šire južnom Evropom, hiljade ljudi napuštaju domove

Šumski požari koji bjesne južnom Evropom primorali su hiljade ljudi da napuste svoje domove, dok se stotine vatrogasaca bore sa požarima koji su zahvatili i uništili gotovo 20.000 hektara zemljišta u Portugalu, Španiji, Francuskoj i Grčkoj.

U francuskom departmanu Istočni Pirineji više od 700 vatrogasaca pokušava da obuzda požar koji je zahvatio oko 5.000 hektara, dok je evakuisano više od 10.000 ljudi.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da požari bjesne u pet departmana i da je ove sezone izgorjelo dvostruko više površina nego u istom periodu prošle godine.

Zbog požara izmjenjena je i današnja etapa Tur de Fransa, koja će biti održana bez gledalaca.

Na španskoj strani granice vatra je uništila oko 2.200 hektara, uglavnom u zaštićenom prirodnom području Les Gavares, dok je u provinciji Kasteljon evakuisano više od 500 ljudi zbog požara koji se proširio na nacionalni park Sijera de Espadan.

🇬🇷🔥 Not only are Europeans dealing with deadly heat, there is also a fire threat.



Check out this video from an overnight fire in the Oreokastro area of northern Greece.



So far, 2 factories have been destroyed, and evacuations have been ordered near Thessaloniki.



Writer:… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 5, 2026

U Portugalu se više od 1.200 vatrogasaca, uz podršku avijacije, bori sa požarom koji je zahvatio oko 13.000 hektara. Španija i Italija uputile su pomoć, a vlasti navode da je oko 80 odsto požara stavljeno pod kontrolu.

Požari su zahvatili i Hrvatsku, Albaniju i Grčku.

Kod Soluna su izgorele dvije fabrike, zbog čega su izdata upozorenja za evakuaciju i preporuke stanovnicima da ostanu u zatvorenom zbog toksičnog dima.

Satellite imagery showed smoke and flames from wildfires rising above areas in France, Portugal and Spain, as well as burned areas of land https://t.co/h5pfoYDeYq pic.twitter.com/q2AjMe0GfV — Reuters (@Reuters) July 6, 2026

Novi veliki požar izbio je i zapadno od Atine, gdje se sa vatrom bori više od 200 vatrogasaca uz podršku 29 aviona.

(sputnik srbija)