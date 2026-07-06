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Tramp: Možemo da napadnemo energetsku infrastrukturu Irana

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 19:52

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амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države u stanju da napadnu energetsku infrastrukturu Irana ako se dogovor ne postigne.

"Radije bih postigao dogovor, jer ne želim da utičem na 91 milion ljudi. Možemo da srušimo njihove mostove za jedan sat. Možemo da im prekinemo snabdijevanje energijom, sve te velike elektrane koje su izgradili", rekao je Tramp novinarima.

Iran i Sjedinjene Države su 18. juna potpisali memorandum kojim se predviđa okončanje vojnog sukoba koji je počeo 28. februara. Dokument, takođe, postavlja rokove za SAD da ukinu pomorsku blokadu iranskih luka i da Iran obnovi brodarstvo u Ormuskom moreuzu.

Iran se, takođe, obavezuje da neće nabavljati nuklearno oružje, a pitanje iranskog nuklearnog programa biće riješeno posebnim sporazumom.

Strane će održati pregovore o ovom pitanju u roku od 60 dana. Za Teheran, ishod bi trebalo da bude ukidanje antiiranskih sankcija, prenosi Srna

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