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Mađar nastavlja sa političkom eliminacijom Fidesa, uklanja i predsjednika Mađarske

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 19:21

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Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Foto: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Peter Mađar pokrenuo je niz zakonskih promjena kojim nastoji eliminisati Fides i Viktora Orbana. Nedavno je mandat predsjednika Vlade ograničen na dva mandata i retroaktivno se odnosi na Viktora Orbana, a sada nastoji ustavnim promjenama ukloniti i predsjednika države Tamaša Šjuoka.

Mađarski premijer Peter Mađar pokrenuo je postupak za smjenu predsjednika države Tamaša Šujoka podnošenjem ustavnog amandmana, što je izazvalo oštru reakciju opozicionog Fidesa, koji je pozvao na proteste. Mađarova stranka Tisa, koja od aprila ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, podnijela je prijedlog izmjene ustava kojom bi Šujoku bio prekinut mandat, a glasanje bi moglo biti održano već sljedeće sedmice, piše Juronjuz (Euronews).

Mađar je na izborima u aprilu ostvario ubjedljivu pobjedu i time okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana. Novi premijer je u više navrata pozivao na smjenu Šujoka, kojeg je imenovao njegov prethodnik i kojeg naziva „Orbanovom marionetom“.

Виктор Орбан-16032026

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Viktor Orban ne može više biti premijer Mađarske

Tokom predizborne kampanje Mađar se obavezao da će smijeniti predsjednika, tvrdeći da Šujok nije ispunjavao svoje ustavne dužnosti niti je štitio pristalice opozicije za vrijeme Orbanove vlasti.

„Viktor Orban iznevjerio je mađarski narod, a Tamaš Šujok, kojeg je on postavio, iznevjerio je Mađarsku Republiku“, izjavio je Mađar u junu.

Ustavne promjene za smjenu predsjednika i sudija

U amandmanu podnesenom u subotu navodi se da „mandat sadašnjeg predsjednika Republike prestaje danom stupanja na snagu izmjene Osnovnog zakona“. Budući da vladajuća stranka Tisa ima potrebnu većinu, očekuje se da će amandman biti usvojen.

Iako zvanične potvrde još nema, izvori iz mađarskog parlamenta navode da bi glasanje moglo biti održano već sljedeće sedmice. Ustavnim promjenama takođe bi bila smijenjena četvorica ustavnih sudija određivanjem starosne granice za njihovo penzionisanje na 70 godina, dok bi mandat poslanika u parlamentu bio ograničen na 12 godina.

Predsjednik Šujok izjavio je da nema namjeru da podnese ostavku, opisujući Mađarov potez kao prijetnju demokratiji.

„Pitanje je hoće li ova sila pomesti međunarodno priznata i tražena načela vladavine prava te istinsku predstavničku demokratiju“, poručio je Šujok.

Šujok ne namjerava da se povuče

Bivša vladajuća stranka Fides smatra da bi smjena predsjednika otvorila put tiraniji te je pozvala na proteste u četvrtak u znak podrške Šujoku.

„Stranka Tisa prelazi sve granice – ljudske, moralne i pravne“, rekao je Orban. „Mađarski birači za to nisu dali odobrenje.“

Opozicija tvrdi da je Šujok izabran u skladu s ustavom te da bi njegova smjena predstavljala donošenje zakona usmjerenog protiv jedne osobe.

Delegacija Venecijanske komisije Savjeta Evrope, savjetodavnog tijela za ustavna pitanja, posjetila je Mađarsku prošle sedmice i sastala se s predsjednikom i vladinim zvaničnicima. Njihovi zaključci još nisu objavljeni.

Evropska komisija takođe je saopštila da prati postupak ustavnih promjena u Mađarskoj.

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Peter Mađar

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