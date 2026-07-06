"Udvostručen iznos podsticaja važna podrška cijeloj privredi"

Bojan Plavšić, vlasnik tekstilne kompanije sa 30 zaposlenih prethodnih godina koristio je podsticaje za ulaganja u nabavku nove opreme, za obuku radne snage i modernizaciju preduzeća. Ove godine novac planira da utroši na digitalizaciju opreme.

"Uz saradnju sa Vladom Republike Srpske iz godine u godinu pratimo podsticaje zajednički, to je jedini način da institucije i mi privrednici kroz neke dogovore zajednički pronađemo rješenja i savladamo sve izazove koji su ne samo kod nas, nego u regionu", rekao je Bojan Plavšić, vlasnik tekstilne kompanije „Padrino BP“ Novi Grad.

Preduzetnici će u narednom periodu uputiti inicijativu da se obezbijedi nova vrsta podrške ženama preduzetnicama koje čine oko 33% u Srpskoj, ali i za preduzetništvo mladih.

"To je jedna velika stvar, jer zadnjih godina nismo imali takvu vrstu podrške, tako da iz godine u godinu vidimo da se taj broj preduzetnika koji dobijaju novčana sredstva maltene udvostručuje svake godine", kaže Žana Arsić, predsjednik Područne komore samostalnih preduzetnika regije Banjaluka.

Na sastanku su predstavljene su dvije vrste podsticaja – podizanje konkurentnosti i promocija privrede u zemlji i inostranstvu.

"Tako da ove podsticajne mjere su vrlo važne, mi u ime privrede, u ime privrednih društava konstantno iniciramo povećanje podsticajnih sredstava, što ovo ministarstvo i Vlada Republike Srpske i čini i u narednom periodu svakako ćemo, jer mi zastupamo interese privrede u cjelini, cilj nam je svakako da budu veća ulaganja u nova postrojenja, opremu, digitalizaciju proizvodnih procesa, ali i promociju privrede Republike Srpske u cjelini", navodi Dragan Šepa, sekretar Privredne komore Republike Srpske.

Prvobitno je planirano da budžet za podsticaje bude 2,5 miliona konvertibilnih maraka, usljed velikog interesovanja i broja aplikacija, budžet je više nego udvostručen na 5,5 miliona km.

"Za podsticaj malim i srednjim preduzećima za ulaganja se prijavilo 477 subjekata, dok se za podsticaj za poboljšanje konkurentnosti prijavilo 28 subjekata", rekao je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

U jednom su saglasnim, podsticaji i ulaganja u privredu su od velikog su značaja za ekonomiju i razvoj Republike Srpske.