Minić: Usaglašeno 95 odsto pitanja sa socijalnim partnerima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95 odsto pitanja.

Minić je rekao da je napravljena velika stvar za sve tri strane i uz maksimalno razumijevanje.

"Opšti kolektivni ugovor je kruna svega. Pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno sve da Vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Republici Srpskoj. Isto tako, čuli smo i probleme Saveza sindikata. Želimo da budemo aktuelni i da svaka odluka bude proizvod dogovora", naveo je Minić.

On je istakao da je cilj da radnici imaju sve veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.

Socijalni partneri su prvi put došli do konkretnih rješenja kako bi radnici, ali i poslovna zajednica bili zadovoljniji, izjavio je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

"Otvorili smo put ka zaključenju opšteg kolektivnog ugovora. Pitanja o kojima smo razgovarali su povećanje dnevnice za rad ned‌jeljom od 30 odsto, regres za korištenje godišnjeg odmora, preventivni ljekarski pregledi i niz drugih mjera. Ostalo je da se dogovorimo oko toga da regres bude neoporeziv kako bi svaki poslodavac mogao radniku da isplati prosječnu platu neoporezivo", objasnio je Stanković.

Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić rekao je da su sve mjere usmjerene na poboljšanje stanja u privredi, ali i poboljšanje statusa radnika, prenosi Srna.