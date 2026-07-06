"Stav Srpske jasan - nikakvo nametanje odluka pojedinaca nije dobro"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je stav Republike Srpske jasan da nikakvo nametanje odluka i uticaj pojedinaca na zakonodavstvo i sudove nisu dobri za funkcionisanje BiH.

Minić je rekao da kršenje procedura u vezi sa imenovanjem visokog predstavnika nikada neće biti prihvaćeno.

"Nama neko nameće tutora i to na način da nije u skladu sa propisima koje su oni koji nameću propisali. Sada oni koji nameću ne mogu da se dogovore pa onda nađu rezervnog i kažu biće on. Šta to komentarisati?", upitao je Minić.

On je upitao i kako da se funkcioniše u državnoj zajednici BiH ako neko dekretom ili odlukom na sajtu svoje kancelarije promijeni Krivični zakon, što bi trebalo da bude ozbiljan posao koji uključuje više ljudi i određene analize.

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Ukazao je da kada to uradi neki stranac svi ćute, naglasivši da ćuti i Parlamentarna skupština BiH.

"Kako ih nije sramota? Naravno da ih nije sramota jer je bio cilj da se skine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. I onda jedan čovjek, nelegalno, kroz sistem provuče i derogira stotine hiljada glasova građana Republike Srpske. Šta da mislimo o takvom načinu funkcionisanja vlasti u BiH". rekao je Minić.

On je napomenuo da je više od 800 postupaka i da se izriču kazne od tri godine bezuslovnog zatvora za izazivanje vjerske i nacionalne netrpeljivosti i mržnje, što su drakonske kazne koje ni najveće autokrate nisu propisivali.