Logo

Nevrijeme u Indiji odnijelo osam života

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 15:34

Komentari:

0
Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ajit Solanki

Najmanje osam ljudi poginulo je u Mumbaju, nakon što su rekordne monsunske kiše izazvale rušenje višespratne zgrade, obaranje drveća i velike poplave širom grada, objavili su indijski mediji.

Poginula je jedna odrasla osoba i petoro d‌jece, kada se četvorospratna građevina kasno sinoć srušila u oblasti Mankhurd, objavio je list "Tajms of Indija".

Četvoro nastradalih bili su članovi jedne porodice.

Spasioci nastavljaju da raščišćavaju teren, strahujući da još ljudi moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

Još dvoje ljudi - 18-godišnji motociklista i 63-godišnji vlasnik prodavnice poginuli su nakon što su ih pogodile grane drveća koje su pale u odvojenim dijelovima grada.

U posljednja 24 časa u Mumbaju su zabeležena ukupno 203 incidenta u vezi sa padom drveća, usljed nevremena.

Najmanje 265,6 milimetara kiše palo je u južnom Mumbaju tokom 24 časa, što je najveća količina padavina u julu u posljednjih pola vijeka.

Brzina vjetra u pojedinim oblastima premašila je 70–75 kilometara na čas, što je poremetilo rad međunarodnog aerodroma. Pista je bila zatvorena na sat vremena, četiri leta su otkazana, 13 dolaznih letova je preusmjereno, a gotovo 90 odsto polazaka je odgođeno.

Meteorolozi su izdali narandžasto upozorenje za danas, predviđajući dalje obilne padavine, što je navelo vlasti da obustave nastavu u školama i na fakultetima širom regiona, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Indija

Mumbaji

nevrijeme

Oluja

poginuli

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дјечак који је проглашен мртвим па пронађен жив у мртвачници

Svijet

Slučaj dobio novi obrt: Dječak proglašen mrtvim pa pronađen živ

2 h

0
Покољ у затвору: Ходник препун мртвих људи, узнемирујуће сцене из Шри Ланке

Svijet

Pokolj u zatvoru: Hodnik prepun mrtvih ljudi, uznemirujuće scene iz Šri Lanke

3 h

0
Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака

Svijet

Horor na pecanju: Izvukli ajkulu u čamac, ona munjevito ujela dječaka

3 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

Peskov: Suvereno pravo Kine da testira projektile

4 h

0

  • Najnovije

17

10

Centar dana, 06.07.2026.

17

09

Trampa: Mir u Ukrajini je bliži nego što se čini

17

08

Ulaganje od 70 miliona KM u Nacionalni park "Sutjeska", planirano 150 novih radnih mjesta

17

07

Vukanović potkačio Trivićku, pozvaće pristalice da podrže Blanušu

16

46

Pijani Nijemac hodao go šetalištem pa bježao od policije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima