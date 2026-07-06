Nevrijeme u Indiji odnijelo osam života

Najmanje osam ljudi poginulo je u Mumbaju, nakon što su rekordne monsunske kiše izazvale rušenje višespratne zgrade, obaranje drveća i velike poplave širom grada, objavili su indijski mediji.

Poginula je jedna odrasla osoba i petoro d‌jece, kada se četvorospratna građevina kasno sinoć srušila u oblasti Mankhurd, objavio je list "Tajms of Indija".

Četvoro nastradalih bili su članovi jedne porodice.

Spasioci nastavljaju da raščišćavaju teren, strahujući da još ljudi moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

Još dvoje ljudi - 18-godišnji motociklista i 63-godišnji vlasnik prodavnice poginuli su nakon što su ih pogodile grane drveća koje su pale u odvojenim dijelovima grada.

U posljednja 24 časa u Mumbaju su zabeležena ukupno 203 incidenta u vezi sa padom drveća, usljed nevremena.

Najmanje 265,6 milimetara kiše palo je u južnom Mumbaju tokom 24 časa, što je najveća količina padavina u julu u posljednjih pola vijeka.

Brzina vjetra u pojedinim oblastima premašila je 70–75 kilometara na čas, što je poremetilo rad međunarodnog aerodroma. Pista je bila zatvorena na sat vremena, četiri leta su otkazana, 13 dolaznih letova je preusmjereno, a gotovo 90 odsto polazaka je odgođeno.

Meteorolozi su izdali narandžasto upozorenje za danas, predviđajući dalje obilne padavine, što je navelo vlasti da obustave nastavu u školama i na fakultetima širom regiona, prenosi Srna