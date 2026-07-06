Slučaj dobio novi obrt: Dječak proglašen mrtvim pa pronađen živ

Slučaj osamnaestomjesečnog dječaka iz američke savezne države Arizone, koji je nakon gotovo kobnog utapanja greškom proglašen mrtvim, a nekoliko sati kasnije pronađen živ u bolničkoj mrtvačnici, dobio je novi obrt.

Policija je preporučila da njegovi roditelji budu krivično gonjeni zbog sumnje da su grubim nemarom ugrozili život djeteta.

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Policijska uprava Gilberta preporučila je Tužilaštvu okruga Marikopa da protiv roditelja malog Vinsenta Fjordilina podigne optužnicu za teško krivično djelo zlostavljanja djeteta.

Tužilaštvo trenutno razmatra policijsku preporuku, a konačna odluka još nije donijeta.

Prema policijskoj istrazi, dječak je tokom okupljanja povodom finala američkog fudbala na kratko ostao bez nadzora odraslih. Gosti su ga pronašli kako bez svijesti pluta licem nadole u bazenu u dvorištu kuće. U policijskom izvještaju navodi se da su oba roditelja priznala da su tokom proslave koristila marihuanu, zbog čega istražitelji smatraju da nisu adekvatno brinuli o djetetu.

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Hitna pomoć prevezla je dječaka u bolnicu Mersi Gilbert, gdje ga je ljekar iste večeri proglasio mrtvim. Međutim, nekoliko sati kasnije, kada je tijelo već bilo prebačeno u bolničku mrtvačnicu, medicinsko osoblje otkrilo je da dječak i dalje diše. Odmah je helikopterom transportovan u Dječiju bolnicu u Feniksu, gdje mu je ukazana hitna pomoć.

Kako prenosi "Foks Njuz", policijski dokumenti pokazuju da su roditelji, ali i policajci koji su bili prisutni u bolnici, posumnjali da dijete ipak pokazuje znake života.

Medicinsko osoblje im je objasnilo da je riječ o agonalnom disanju, refleksu koji se može javiti kod osoba na samrti. Kasnije je jedna medicinska sestra prijavila da je napipala puls i nakon što je dječak zvanično proglašen mrtvim. Istražitelji navode da je ljekar ostao pri svojoj procjeni i naredio obustavljanje mjera oživljavanja, ali policija nije preporučila podizanje optužnice protiv njega.

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Bolnica Mersi Gilbert saopštila je da je odmah nakon incidenta sprovela internu istragu i uvela dodatne mjere kako bi se spriječile slične greške.

"Ovo je izuzetno potresna situacija. Detaljno smo analizirali sve okolnosti kako bismo razumjeli šta se dogodilo i unaprijedili procedure. Bezbjednost pacijenata ostaje naš najveći prioritet", navodi se u saopštenju bolnice.

Porodica je u međuvremenu pokrenula humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći, u kojoj je dječak opisan kao "čudo“.

Prema navodima organizatora, roditelji su već bili otišli kući uvjereni da su izgubili sina, kada su kasnije iste večeri dobili poziv da je u mrtvačnici otkriven slab rad njegovog srca.

Po prijemu u Dječiju bolnicu u Feniksu, ljekari su se borili za njegov život jer su bubrezi, pluća i jetra počeli da otkazuju.

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Prvi nalazi ukazivali su na moguća manja oštećenja mozga, ali su kasniji pregledi pokazali da trajnih posljedica nema. Dječak se i dalje oporavlja uz intenzivne terapije, rehabilitaciju i redovan medicinski nadzor, prenosi "NIN".