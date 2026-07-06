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Pokolj u zatvoru: Hodnik prepun mrtvih ljudi, uznemirujuće scene iz Šri Lanke

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 13:53

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Покољ у затвору: Ходник препун мртвих људи, узнемирујуће сцене из Шри Ланке
Foto: Unsplash

Najmanje 25 ljudi je poginulo u neredima i sukobima između dvije grupe osuđenika i pripadnika službe bezbjednosti u zatvoru Negombo u Šri Lanki, a oko 100 osoba je povrijeđeno, potvrdila su dva neimenovana lokalna policijska izvora.

Pozivajući se na ove izvore, Rojters je prenio da su među poginulima petorica pripadnika obezbjeđenja i 20 zatvorenika, kao i da je još najmanje 100 ljudi povrijeđeno u sukobima.

Лаура Пргомет

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Pozivajući se na portal Ajland, turska novinska agencija Anadolu prenela je da je vlada Šri Lanke rasporedila vojnike da obuzdaju situaciju, dok je policija tokom nereda u zatvoru Negombo otvorila vatru kako bi kontrolisala sukob između zatvorenika i pripadnika zatvorskog obezbjeđenja.

Sa pojačanim obezbjeđenjem, zatvorske vlasti sprovode istragu kako bi utvrdile šta je izazvalo sukob u zatvoru Negombo u kojem kaznu služi 2.417 osuđenika, prenosi Tanjug.

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Zatvor

Sukob

povrijeđeni

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