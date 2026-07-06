Pokolj u zatvoru: Hodnik prepun mrtvih ljudi, uznemirujuće scene iz Šri Lanke

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 25 ljudi je poginulo u neredima i sukobima između dvije grupe osuđenika i pripadnika službe bezbjednosti u zatvoru Negombo u Šri Lanki, a oko 100 osoba je povrijeđeno, potvrdila su dva neimenovana lokalna policijska izvora.
Pozivajući se na ove izvore, Rojters je prenio da su među poginulima petorica pripadnika obezbjeđenja i 20 zatvorenika, kao i da je još najmanje 100 ljudi povrijeđeno u sukobima.
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Pozivajući se na portal Ajland, turska novinska agencija Anadolu prenela je da je vlada Šri Lanke rasporedila vojnike da obuzdaju situaciju, dok je policija tokom nereda u zatvoru Negombo otvorila vatru kako bi kontrolisala sukob između zatvorenika i pripadnika zatvorskog obezbjeđenja.
Sa pojačanim obezbjeđenjem, zatvorske vlasti sprovode istragu kako bi utvrdile šta je izazvalo sukob u zatvoru Negombo u kojem kaznu služi 2.417 osuđenika, prenosi Tanjug.
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