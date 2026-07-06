Tužan kraj potrage: Tijelo nestalog muškarca pronađeno u jezeru

Tijelo muškarca (32) iz Zaječara, čiji je nestanak prijavljen sinoć, pronađeno je danas oko 13 časova u Rgotskom jezeru, nedaleko od obale.

Prema nezvaničnim informacijama, nestanak muškarca prijavio je njegov prijatelj, sa kojim je biciklom došao na Rgotsko jezero.

Kada je primjetio da ga nema, najpre je sam pokušao da ga pronađe, obilazeći obalu i raspitujući se kod kupača da li su ga vidjeli. Pošto potraga nije ala rezultate, oko 19.30 časova obavijestio je Policijsku upravu u Zaječaru.

Banja Luka Minić: Ne očekujem da Grad Banjaluka bilo šta uradi za aerodrom

Od ranih jutarnjih časova na terenu su bile angažovane ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitne pomoći i Žandarmerije.

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene nakon istrage koju sprovode nadležni organi, prenosi Informer.