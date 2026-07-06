Nestao bez traga, pa pronađen zakopan: Otac i sinovi osumnjičeni za ubistvo u Srbiji

Ubistvo Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove, koje su istražitelji rasvetlili prije dva dana, šokiralo je Srbiju. Muškarac se dva mjeseca vodio kao nestao, a onda su istražitelji došli do jezivog otkrića.

"Iako je zločin izveden po receptu zloglasnih kriminalnih klanova, istragom je utvrđeno da Lazić nije bio žrtva krimi-obračuna, već da iza zločina stoji porodica iz Rume - otac i dva sina", kaže izvor "Kurira".

Podsjetimo, MUP je u petak kasno uveče saopštio da su uhapšeni P. J. (44) i P. J. (19) zbog sumnje da su Lazića oteli, držali zatočenog u stanu u Rumi gd‌je su ga tukli danima, a kada je on preminuo, tijelo su prenijeli u porodičnu kuću u Rumi, koju povremeno koriste, i zakopali ga.

Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, pronašli su tijelo u poodmakloj fazi raspadanja.

"Nakon hapšenja oca P. J. (44) i njegovog starijeg sina P. J. (19), Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana i mlađem sinu, odnosno bratu, rođenom 2010. godine", rekao je izvor Kurira i dodao da je maloljetniku pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

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Prema saznanjima "Kurira" iz izvora upoznatih sa tokom istrage, određivanjem pritvora i trećem osumnjičenom istraga ulazi u novu fazu, u kojoj će istražitelji pokušati da do najsitnijih detalja rekonstruišu sve što se događalo od trenutka kada je Aleksandar Lazić, kako se sumnja, pretučen, pa do pronalaska njegovog tijela.

"Lazić je nestao u aprilu i njegov nestanak bio je prijavljen policiji. Policija je postupala po prijavi nestanka i, nažalost, došlo se do stravične istine", kaže sagovornik.

Nezvanično, istražitelji provjeravaju navode da je Lazić najprije brutalno pretučen na jednom gradilištu u Novom Sadu, nakon čega je, u teškom stanju, prevezen u kuću u Rumi.

Provjerava se i sumnja da je u toj kući proveo više dana prije nego što je preminuo. Sve ove okolnosti predmet su dalje istrage i za sada nisu zvanično potvrđene od strane nadležnog tužilaštva.

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Izvor upoznat sa slučajem navodi da se trenutno detaljno analiziraju iskazi svih do sada saslušanih osoba, rezultati forenzičkih vještačenja, obdukcioni nalaz, kao i svi materijalni tragovi prikupljeni tokom uviđaja, kako bi se utvrdila precizna hronologija događaja i pojedinačna odgovornost svakog od osumnjičenih.

Ključni koraci

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Kurir", istražitelji provjeravaju i da li je u događajima nakon smrti Aleksandra Lazića učestvovalo još jedno lice. Za sada nije poznato da li će protiv te osobe biti pokrenut krivični postupak, a nadležni organi o tome se nisu zvanično oglašavali.

Saslušanje mlađeg sina, koje je prethodilo određivanju pritvora, prema saznanjima "Kurira", predstavlja jedan od ključnih koraka u dosadašnjem toku istrage, dok se očekuje da će naredne dokazne radnje i vještačenja dati odgovore na pitanja koja su za sada ostala otvorena.

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici za sada nije saopštilo nove detalje istrage. Svi osumnjičeni imaju pravo da se brane i smatraju se nevinim dok se njihova eventualna krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom.