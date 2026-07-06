Vozi luksuzni maserati, a ne plaća kazne: Policija mu oduzela auto

Sarajevska policija proteklog vikenda od bahatog, drogiranog vozača oduzela je luksuzni Maserati, na kojem su bile lažne tablice.

O svemu su se danas, 6. jula, s više detalja oglasili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iz kojeg navode:

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"Dana 4. jula 2026. godine u 1 sat u ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo Mamaserserati, sa postavljenim nepripadajućim registarskim tablicama, kojim je upravljao A.B, rođen 1994. godine, nastanjen u Sarajevu".

Izvršenim provjerama, dodaju u policiji, utvrđeno je da je 32-godišnjak višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja pod dejstvom opojnih droga, te da je vozilu istekla važnost registracije.

"U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 1.280,00 KM". navodi se u saopštenju.

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Zaključuje se da je od vozača privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini.