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Udario u ogradu dvorišta: Pokušao da pobjegne pa izbila tuča

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 10:18

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

A. Š. uhapšen je u Amajlijama kod Bijeljine nakon što je vozilom udario u ogradu jednog dvorišta i pokušao da pobjegne nakon čega je uslijedila tuča u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede.

Saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta dogodila se juče oko 18.20 časova vozač "citroena" sletio sa kolovoza i udario u ogradu.

Nakon toga je uslijedio fizički sukob tri osobe, u kojem je jedna osoba teška povrijeđena, dok se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda drugog učesnika i osumnjičenog.

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Uhapšen je vozač A. Š. kome se na teret stavlja krivično d‌jelo teška povreda.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se protiv A. Š. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu.

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Tagovi :

Tuča

Bijeljina

hapšenje

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