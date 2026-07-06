Udario u ogradu dvorišta: Pokušao da pobjegne pa izbila tuča

Autor:ATV redakcija
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A. Š. uhapšen je u Amajlijama kod Bijeljine nakon što je vozilom udario u ogradu jednog dvorišta i pokušao da pobjegne nakon čega je uslijedila tuča u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede.
Saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta dogodila se juče oko 18.20 časova vozač "citroena" sletio sa kolovoza i udario u ogradu.
Nakon toga je uslijedio fizički sukob tri osobe, u kojem je jedna osoba teška povrijeđena, dok se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda drugog učesnika i osumnjičenog.
Hronika
Troje uhapšenih u Banjaluci zbog droge
Uhapšen je vozač A. Š. kome se na teret stavlja krivično djelo teška povreda.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se protiv A. Š. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
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