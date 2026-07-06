Ove sedmice stiže dobitak: Tri znaka imaju neviđenu sreću s novcem

Sreća s novcem kuca na vrata tri horoskopska znaka baš ovog jula, i to bez najave. Provjerite da li ste među njima i šta bi trebalo da uradite.

Otvorite oči i spremite se, jer se astrološke karte jutros okreću u vašu korist. Sreća s novcem ne dolazi uvijek najavljeno, a prva polovina jula 2026. godine donosi preokret koji su mnogi odavno otpisali. Zaboravite na loto i igre na sreću – riječ je o čistom novcu koji stiže iz pravca u koji uopšte niste gledali.

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Bilo da je riječ o zaboravljenom dugu, staroj fakturi ili iznenadnom pozivu koji mijenja sve, finansijski točkovi su se pokrenuli.

Pogledajte dobro u novčanik, jer ova tri znaka već danas mijenjaju pravila igre.

Lav: Poziv u srijedu mijenja cijelu računicu

Lavu je posljednjih sedmica bilo teško da traži ono što mu pripada, jer je čekao da neko sam ponudi. Oko srijede, u drugoj polovini jula, stiže poziv ili poruka koja otvara priliku za dodatni prihod, najvjerovatnije kroz posao koji već radite.

Konkretno se mijenja jedna brojka na vašem računu, i to naviše. Nemojte odmah pristati na prvu ponuđenu cifru, tražite više, jer sada imate dobru pregovaračku poziciju.

Vaga: Stari dug se vraća, novac na vidiku

Vaga mjesecima ćuti o novcu koji joj neko duguje, kako ne bi pokvarila odnos. Krajem prve sedmice jula ta priča se rješava sama, vjerovatno kroz razgovor koji ste dugo izbjegavali.

Novac na vidiku stiže kao vraćena pozajmica ili neočekivana isplata, dovoljna da zatvorite jednu ratu koja vas je pritiskala. Ne trošite tu sumu istog dana, stavite je sa strane bar do poned‌jeljka i vidjećete koliko vam donosi mira.

Strijelac: Ljeto donosi priliku iz daljine

Strijelcu hrabrosti nikad nije nedostajalo, ali novac je dugo kasnio za idejama. Tokom jula stiže ponuda povezana s nečim udaljenim, drugim gradom, strancem ili poslom preko interneta.

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Mijenja se konkretno vaš mjesečni priliv, ne simbolično, već za iznos koji ćete zaista osjetiti. Ne odugovlačite s odgovorom, jer ova novčana sreća ima svoj rok trajanja, a onaj ko oklijeva može ostati kratkih rukava.

Kako da zadržite novac koji vam stiže

Prilika bez brzog poteza ostaje samo lijepa priča na papiru. Zapišite svaku ponudu koja vam stigne ove sedmice, čak i ako vam u prvi mah d‌jeluje potpuno beznačajno.

Onaj dobar osjećaj koji ste jutros imali kada ste pogledali u novčanik nije slučajnost – kamen se konačno pomjerio i pokrenuo energiju.

Sreća s novcem sada traži hitnu akciju, a ne čekanje sa strane. Bik, Lav i Škorpija trenutno jašu na ovom talasu i trebalo bi da naplate svaku staru obavezu. Ne puštajte sitan novac da vam klizi kroz prste, jer od njega danas može početi veliki preokret, prenosi Krstarica.