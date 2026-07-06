Horoskop za ponedjeljak: Jedan znak ima priliku za napredak

Ovan

Na poslu se fokusirajte na dugoročne ciljeve jer imate priliku za napredak. Zauzeti neka izbjegavaju tvrdoglavost, dok slobodni mogu upoznati intrigantnu osobu preko prijatelja. Pripazite na zglobove.

Bik

Finansijska situacija se stabilizuje, pa je pravo vrijeme da razmislite o investiranju. Partner očekuje više pažnje i nježnosti, a slobodni će kroz neobavezan flert otkriti nove mogućnosti. Moguće su glavobolje.

Blizanci

Vaši prijedlozi će napokon biti prihvaćeni od strane nadređenih. Ako ste u vezi, posvetite veče zajedničkom hobiju, dok bi slobodni mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Unosite više vitamina.

Rak

Intuicija vam pomaže da izbjegnete loš poslovni dogovor, stoga se oslonite na svoj unutrašnji osjećaj. Zauzeti uživaju u mirnoj porodičnoj atmosferi, a slobodni osjećaju snažnu privlačnost prema nekome iz radnog okruženja. Kontrolišite unos šećera.

Lav

Vaša ambicija izbija u prvi plan i privlači pažnju važnih saradnika. Harmonija vlada u vašem ljubavnom životu, jer zračite harizmom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Provjerite nivo gvožđa.

Djevica

Detaljna analiza planova donijeće vam prednost i osigurati pohvalu. Slobodni pripadnici znaka biće pozvani na zanimljiv izlazak, dok zauzeti rješavaju bitno pitanje. Potreban vam je kvalitetniji san.

Vaga

Odličan period za potpisivanje ugovora ili rješavanje problema. Zauzeti će uživati u romantičnoj večeri, a slobodni bi mogli ući u strastvenu vezu sa osobom koju su tek upoznale. Smanjite konzumaciju kofeina.

Škorpija

Vaša upornost će biti nagrađena kroz iznenadni bonus ili unapređenje. Izbjegavajte nepotrebne rasprave sa partnerom, a slobodni neka daju šansu osobi koja im se duže vrijeme udvara. Povećajte unos vitamina C.

Strijelac

Očekuje vas dinamičan period pun novih informacija.. Slobodni će doživjeti sudbinski susret na putovanju, dok zauzeti planiraju proširenje porodice. Čuvajte se prehlade.

Jarac

Ozbiljan pristup obavezama donosi vam poštovanje saradnika. Partner vam pruža bezuslovnu podršku u svemu, a slobodni će shvatiti da je jedan prijatelj spreman za nešto više. Šetnja u prirodi će vam prijati.

Vodolija

Kreativne ideje koje imate mogu potpuno promijeniti tok vašeg poslovanja. Zauzeti uživaju u slobodi unutar odnosa, dok će slobodni biti u centru pažnje na društvenom događaju. Obratite pažnju na vid.

Ribe

Saradnja sa inostranstvom donijeće vam željenu satisfakciju. Slobodni će dobiti romantičnu poruku od obožavaoca, a zauzeti će produbiti emocionalnu bliskost kroz razgovor. Moguć je pad energije, prenosi Glas Srpske.