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Horoskop za subotu: Ovom znaku stižu korisne informacije

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 08:49

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Хороскоп
Foto: Pixabay/Maklay62

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Pred vama je prilika da riješite pitanje koje vas već duže opterećuje. Partner će biti raspoložen za zajedničke planove, dok slobodni mogu ostvariti zanimljiv susret na nekom okupljanju. Odmorite oči od ekrana.

Bik

Strpljenje će vam donijeti bolje rezultate nego žurba. Voljena osoba će pokazati koliko joj značite, a slobodni bi mogli dobiti neočekivan poziv. Obratite pažnju na ishranu.

Blizanci

Bićete uspješni u organizovanju svih obaveza. U ljubavi vas očekuje više osmijeha i razumijevanja, dok slobodni mogu upoznati osobu koja dijeli njihova interesovanja. Više se krećite.

Rak

Jedan razgovor će vam donijeti korisne informacije. Partner će cijeniti vašu iskrenost, a slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Pazite na san.

Lav

Lako ćete pronaći rješenje za ono što vam je djelovalo komplikovano. Voljena osoba će vas obradovati lijepim gestom, dok slobodni mogu ostaviti snažan utisak na novo poznanstvo. Izbjegavajte slatkiše.

Djevica

Vaša upornost će se isplatiti i donijeti osjećaj zadovoljstva. Partner će imati razumijevanja za vaše potrebe, a slobodni mogu započeti zanimljivu prepisku. Unosite više tečnosti.

Vaga

Bićete raspoloženi za saradnju i lako ćete postići dogovor. Voljena osoba će predložiti nešto što će vas oboje obradovati, a slobodni mogu upoznati šarmantnu osobu. Pazite na leđa.

Škorpija

Vaše samopouzdanje ostavlja dobar utisak na okolinu. U ljubavi vas očekuje više bliskosti, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koju nisu zapažali. Izbjegavajte naprezanje.

Strijelac

Pred vama su zanimljivi razgovori koji mogu biti od velike koristi. Partner će podržati vašu ideju, a slobodni mogu upoznati osobu vedrog duha. Posvetite više pažnje odmoru.

Jarac

Uspješno ćete privesti kraju sve što ste isplanirali. Voljena osoba će vas prijatno iznenaditi svojom pažnjom, a slobodni mogu započeti novo poznanstvo. Ne preskačite obroke.

Vodolija

Vaše prijedloge okolina će prihvatiti sa odobravanjem. U ljubavi slijede iskreni razgovori, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih zaintrigirati. Provedite vrijeme na svježem vazduhu.

Ribe

Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku. Partner će pokazati više pažnje nego inače, a slobodni mogu započeti zanimljivo dopisivanje. Pazite na držanje tijela, piše Glas Srpske.

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