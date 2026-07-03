Najjeftinije destinacije za ljetovanje u julu: Evo gdje ćete potrošiti najmanje novca

Iako mnogi prilikom planiranja odmora prvo gledaju cijenu smještaja, prava računica podrazumeva ukupne dnevne troškove - noćenje, hranu, ležaljke, parking, prevoz i ostale sitne izdatke koji na kraju mogu značajno povećati budžet.

Za one koji ovog ljeta ipak žele more umjesto domaćih turističkih centara poput Zlatibora, Tare ili Vrnjačke Banje, i dalje postoje destinacije na kojima se može ljetovati povoljno, ali uz pažljiv izbor.

Nei Pori - među najisplativijim destinacijama u Grčkoj

Nei Pori ostaje jedan od najboljih izbora za putnike sa ograničenim budžetom.

U julu 2026. godine:

-apartman za dvije osobe košta od 40 do 70 evra po noći

-giros je 4-6 evra

-kafa 4-6 evra

-cijela pica 10-15 evra

-komplet ležaljki uglavnom se dobija uz piće ili košta oko 10 evra

Pošto nije među najpopularnijim letovalištima u Grčkoj, cijene su i dalje znatno pristupačnije nego na Halkidikiju.

Ulcinj i Donji Štoj - povoljni ako izbjegnete prve redove do mora

Za putnike koji žele da putuju automobilom, Ulcinj i Donji Štoj ostaju među najpraktičnijim izborima.

Cijene smještaja kreću se: 40-55 evra za jednostavnije apartmane, 60-90 evra za novije i bolje opremljene objekte.

Međutim, najveća zamka su ležaljke, koje često koštaju 12 do čak 25 evra dnevno, pa upravo taj trošak može ozbiljno da optereti budžet.

Saranda - Albanija je i dalje povoljna, ali ne na najpopularnijim plažama

Saranda ostaje jedna od najjeftinijih destinacija na Jadranu ukoliko se izbegavaju najskuplje plaže poput Ksamila.

Smeštaj za dve osobe uglavnom košta 45-80 evra, dok apartmani uz samo more često prelaze 100 evra po noći.

Prednost Albanije su cene hrane: burek 0,5-1 evro, giros 2-3 evra, kafa 1-1,5 evra, a večera za dvoje 25-45 evra.

S druge strane, komplet ležaljki može da košta između 15 i 30 evra dnevno.

Rimini - isplativ samo uz paket aranžman

Ako želite Italiju, Rimini može biti dobra opcija, ali samo ukoliko rezervišete paket koji uključuje smještaj, hranu i plažu.

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Tokom jula: puni pansion košta oko 60-70 evra dnevno po osobi, sedmodnevni paket sa plažom uglavnom iznosi 600-850 evra po osobi.

Ukoliko sve plaćate odvojeno, troškovi veoma brzo rastu.

Larnaka - Kipar samo uz povoljne avionske karte

Kipar može biti dobra kupovina samo ako pronađete jeftin let.

Smještaj za dve osobe košta: 55-80 evra van centra, 75-100 evra u centru Larnake.

Velika prednost su gradske plaže, gdje komplet dve ležaljke i suncobrana košta svega oko 7,5 evra, što je znatno manje nego u mnogim drugim mediteranskim ljetovalištima.

Ko se ove godine najbolje uklapa u budžet?

Ako se putuje automobilom i pažljivo planiraju troškovi, Nei Pori i Ulcinj ostaju među najpovoljnijim destinacijama za ljetovanje u julu 2026. godine.

Saranda nudi odličan odnos cijene i kvaliteta, ali samo ako se izbegavaju najskuplje plaže. Rimini ima smisla uz paket aranžmane, dok je Larnaka dobra opcija jedino kada se pronađu povoljne avionske karte, pišu Nekretnine.rs.

Najvažnija lekcija ovog ljeta jeste da cijenu odmora ne određuje samo apartman. Hrana, piće, ležaljke, parking i prevoz često naprave veću razliku nego sama cijena smještaja.

(b92)