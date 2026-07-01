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Drama na grčkom ljetovalištu! Ognjen se izgubio u Paraliji, hitno upućen apel

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:46

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Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Trenutak nepažnje u prepunom grčkom ljetovalištu Paralija bio je dovoljan da se porodični odmor pretvori u pravu dramu. Naime, dječak Ognjen iz Srbije izgubio se na plaži, nakon čega je među turistima pokrenuta hitna potraga.

Alarm je podignut u poznatoj Fejsbuk grupi "Live from Greece", gdje je jedna žena iz srbije objavila hitan apel kako bi locirala roditelje preplašenog mališana.

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"Dječak Ognjen je izgubio roditelje u Paraliji. Ako slučajno roditelji čitaju ove grupe, neka me nazovu i ne brinu, dječak je dobro. Ne bih da kačim fotografiju!", navodi se u objavi uz koju je ostavljen i broj telefona na koji se mogu javiti svi koji imaju bilo koju informaciju.

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Zahvaljujući brzoj solidarnosti srpskih turista i dijeljenju apela, vijest se munjevito proširila ljetovalištem.

(Telegraf)

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Grčka

Ljetovanje

nestao dječak

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