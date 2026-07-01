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Zaharova: Saradnja Rusije i Srbije oslanja se na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:11

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Govoreći o odnosima Rusije i Srbije, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da se saradnja između te dvije zemlje oslanja na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva, te da bratski odnosi nisu podložni uticaju trenutnih okolnosti.

"Zajedno radimo u širokom tematskom rasponu. Pozitivan algoritam koji je uspostavljen u odnosima Moskve i Beograda posebno u sadašnjim složenim okolnostima ostaje funkcionalan", rekla je Zaharova za Rojters.

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Ona je istakla da se krupni zajednički projekti realizuju na uzajamno korisnoj osnovi, a u tome pomaže Međuvladin komitet za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

"Kako god da neko karakteriše naše odnose, narod Srbije smatra naše odnose bratskim", naglasila je Zaharova odgovarajući na pitanje da li će se odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku odraziti na rusko-srpske odnose, poziciju Moskve na Balkanu, kao i na pregovore o prodaji NIS-a.

Ona je istakla da Moskva prati događaje u Srbiji i poštuje odluku njenog rukovodstva.

U tom smislu, Zaharova smatra da je principijelno važno da se unutrašnji procesi u Srbiji razvijaju mirno i konstruktivnoj atmosferi putem dijaloga, prenosi Srna.

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"Uvjereni smo u kontinuitet principijelne suverene spoljne politike Beograda u kojoj je Rusiji tradicionalno namijenjeno posebno mejsto. To nam omogućuje da kvalitetno sarađujemo sa Srbijom u međunarodnim poslovima, da zajedno tražimo uravnotežena rješenja regionalnih problema i rješavamo praktična pitanja, uključujući ekonomska", zaključila je Zaharova.

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Marija Zaharova

Rusija

Srbija

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