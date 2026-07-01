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Izbo djecu nožem, pa izazvao haos: Proglašen krivim monstrum iz Dablina

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ATV redakcija
01.07.2026 17:54

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Избо дјецу ножем, па изазвао хаос: Проглашен кривим монструм из Даблина
Foto: Unsplash

Rijad Bušaker proglašen je krivim po svih osam tačaka optužnice, uključujući pokušaj ubistva troje djece na Parnel skveru Istok 2023. godine.

Napadi su izazvali nerede širom Dablina, a jedna djevojčica je zadobila trajno i razorno oštećenje mozga.

Porota je vijećala oko pet sati tokom dva dana, a presude su bile jednoglasne za svaku tačku optužnice. Sudija Toni Hant zakazaće datum ročišta za izricanje presude danas popodne.

Pedesetdvogodišnjak bez stalne adrese optužen je za pokušaj ubistva dvije djevojčice i jednog dječaka, kao i za napad i nanošenje teških tjelesnih povreda vaspitačici Lien Flin na Parnel skveru Istok u centru Dablina, 23. novembra 2023. godine. Takođe je optužen za napad na dvoje male djece i jednog tinejdžera, te za potezanje kuhinjskog noža dužine 36 centimetara.

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Optuženi se izjasnio da nije kriv po svih osam tačaka optužnice.

U ponedjeljak je poroti, koju čini devet muškaraca i tri žene, saopšteno da je izvođenje dokaza tužilaštva formalno završeno i da odbrana neće izvoditi svoje dokaze. Advokat odbrane pozvao ih je da Bušakera ne posmatraju kao „čudovište“ i poručio da „osveti“ nije mjesto u sudnici.

U završnoj riječi, tužilac Karl Finegan rekao je da želi biti „kristalno jasan“ u zahtjevu da porola proglasi Bušakera krivim po svih osam tačaka optužnice. Poručio je da, ukoliko odbrana bude tvrdila da Bušaker nije imao namjeru da ikoga ubije i da u to vrijeme nije bio uračunljiv, porota takvu odbranu treba „apsolutno da odbaci“.

Finegan je naglasio da je takva tvrdnja „u suprotnosti“ sa snimcima sa nadzornih kamera, iskazima očevidaca i povredama žrtava koje su u središtu ove optužnice. Dodao je da je „najvažnije“ da se to odbaci jer je sugestija da nije namjeravao da ubije ili nanese štetu „apsurdna i nespojiva sa zdravim razumom“.

Advokat odbrane koji zastupa Bušakera rekao je da je ono što se njegovom klijentu dešavalo u glavi tog dana bila „toksična mješavina banalne frustracije i neobjašnjive tame“, ali je dodao da postoje „suštinska pitanja koja treba riješiti u samoj srži ovog slučaja, uprkos njegovom užasu“.

On je naveo da su Bušakerovi postupci bili „besmisleni u svakom pogledu“ i da nisu dostigli nivo „namjere“ koji je potreban za osuđujuću presudu. Prema njegovim riječima, da je Bušakerova namjera zaista bila „ubilačka“, mučna realnost bi bila takva da bi on, u sekundama nakon što je vaspitačica odgurnuta, ubio ili nanio razorne povrede i ostaloj djeci.

Sudija Toni Hant predočio je poroti da je dokazivanje krivice van razumne sumnje „visok i zahtjevan, ali ne i nedostižan standard“, prenosi The Sun.

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Tagovi :

pokušaj ubistva

Crna hronika

fizički napad

povreda

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