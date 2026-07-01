Od Đukanovićevog stana do trezora postojao tajni prolaz?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici istražuje da li je između privatnog stana biznismena Ace Đukanovića, brata bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, i trezora filijale Prve banke u Podgorici postojao tajni prolaz.
Podsjećamo, Đukanović je krajem februara uhapšen zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i municije, a potom pušten da se brani sa slobode uz jemstvo i mjere nadzora.
Srbija
Srbi koji su privedeni na Gazimestanu nemaju pravo žalbe
Tužilaštvo istražuje da li je postojao prolaz između stana Đukanovića i trezora filijale banke, potvrđeno je Vijestima.
Pojedini mediji objavili su ranije nezvanična saznanja o navodnom postojanju vrata koja direktno vode iz privatnih odaja Đukanovića u trezor filijale banke, čiji je najveći pojedinačni akcionar, a navodno su taj prolaz pronašli službenici Uprave policije tokom pretresa njegovog stana krajem februara.
Iz ODT-a Podgorica “Vijestima” su saopštili da je predmet u fazi izviđaja i da, zbog zaštite interesa postupka, za sada ne mogu da saopšte više informacija.
Svijet
Drama na grčkom ljetovalištu! Ognjen se izgubio u Paraliji, hitno upućen apel
Đukanović je uhapšen 28. februara, nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, nakon što je policija pronašla oružje, policijsku opremu i pancir, a Uprava policije je kasnije saopštila da su, po naredbama nadležnih tužilaštava i sudova, pretresani objekti i prostorije koje koristi u Podgorici i Nikšiću.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
4 h0
Region
5 h0
Najnovije
19
55
19
52
19
52
19
42
19
40
Trenutno na programu