Od Đukanovićevog stana do trezora postojao tajni prolaz?

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici istražuje da li je između privatnog stana biznismena Ace Đukanovića, brata bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, i trezora filijale Prve banke u Podgorici postojao tajni prolaz.

Podsjećamo, Đukanović je krajem februara uhapšen zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i municije, a potom pušten da se brani sa slobode uz jemstvo i mjere nadzora.

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Tužilaštvo istražuje da li je postojao prolaz između stana Đukanovića i trezora filijale banke, potvrđeno je Vijestima.

Pojedini mediji objavili su ranije nezvanična saznanja o navodnom postojanju vrata koja direktno vode iz privatnih odaja Đukanovića u trezor filijale banke, čiji je najveći pojedinačni akcionar, a navodno su taj prolaz pronašli službenici Uprave policije tokom pretresa njegovog stana krajem februara.

Iz ODT-a Podgorica “Vijestima” su saopštili da je predmet u fazi izviđaja i da, zbog zaštite interesa postupka, za sada ne mogu da saopšte više informacija.

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Đukanović je uhapšen 28. februara, nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, nakon što je policija pronašla oružje, policijsku opremu i pancir, a Uprava policije je kasnije saopštila da su, po naredbama nadležnih tužilaštava i sudova, pretresani objekti i prostorije koje koristi u Podgorici i Nikšiću.