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Lažni bankari otimaju novac: Policija otkrila kako varaju građane

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ATV redakcija
01.07.2026 16:48

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Foto: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Posljednjih nekoliko dana Policijska uprava dubrovačko-neretvanska primila je nekoliko prijava građana za računarske prevare.

U jednom slučaju se radilo o prevari sa popularnom aplikacijom za novčane transakcije, koju mnogi koriste za beskontaktno plaćanje ili razmjenu novca među računima, a u drugom slučaju o slanju SMS-a u kojem se prevarant lažno predstavljao kao banka.

Način prevare sličan je mnogim, već poznatim, načinima računarskih prevara čiji je cilj skidanje novca sa računa kontaktirane osobe.

U svojim prijavama naveli su kako ih je kontaktirala osoba koja se predstavila kao radnik korisničke podrške i tražila podatke bankovnih kartica, nakon čega su dobili puš poruku preko pomenute aplikacije kojom su se verifikovali kao stvarni korisnici računa, a radilo se o transakciji kojom su nesvjesno odobrili transakcije kojima im je sa njihovih bankovnih računa podignut značajan iznos novca.

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Prevaranti u svojim pozivima upozoravaju da postoji problem sa vašim računom i zvuče uvjerljivo, pri čemu žrtve zastrašuju kako je njihov račun ugrožen i da postoje sumnjive transakcije.

U drugom su slučaju oštećeni na svoj mobilni uređaj primili SMS-ove za koje su vjerovali da im ih je poslala banka u kojoj imaju otvoren račun. Nepoznata osoba dovela ih je u zabludu tražeći da preko linka ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva, što su oni i učinili tako što su otvorili link koji im je bio dostavljen u poruci, a potom su upisali svoje lične podatke i podatke sa bankovne kartice. Ubrzo nakon toga sa njihovih bankovnih računa skinut je novac.

Upozorenje za građane

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pozive osoba koje se predstavljaju kao radnici finansijskih ustanova koji u svojim pozivima traže hitne uplate, kao ni na poruke navodnih bankarskih ustanova kojima se dostavljaju različiti linkovi.

Cilj takvih poruka je da navedu primaoca na otvaranje linkova koji su zaraženi ili na otkrivanje povjerljivih informacija.

Takođe savjetuju da sa nepoznatim osobama nikada ne dijelite podatke o karticama, PIN-ovima, token kodovima, lozinkama ili drugim povjerljivim podacima, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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prevara

Internet prevara

Hrvatska

SMS prevara

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