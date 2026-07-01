Donald Tramp vjeruje da postoji dobra šansa sa postizanje dogovora sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Portparol Bijele kuće, Ana Keli, izjavila je da predsjednik SAD Donald Tramp vjeruje da Vašington i Teheran imaju dobru šansu da postignu dogovor u vezi sa nuklearnim programom Irana.
"Predsjednik je jasan: ako oni pucaju na nas, mi ćemo uzvratiti, ali čini se da SAD i Iran imaju dobru priliku da postignu dogovor koji će eliminisati njihove nuklearne kapacitete", rekla je Kelijeva za "Foks njuz".
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SAD i Iran potpisali su memorandum o okončanju vojnog sukoba 18. juna, prenosi Srna.
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