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Donald Tramp vjeruje da postoji dobra šansa sa postizanje dogovora sa Iranom

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 16:42

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Foto: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Portparol Bijele kuće, Ana Keli, izjavila je da predsjednik SAD Donald Tramp vjeruje da Vašington i Teheran imaju dobru šansu da postignu dogovor u vezi sa nuklearnim programom Irana.

"Predsjednik je jasan: ako oni pucaju na nas, mi ćemo uzvratiti, ali čini se da SAD i Iran imaju dobru priliku da postignu dogovor koji će eliminisati njihove nuklearne kapacitete", rekla je Kelijeva za "Foks njuz".

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SAD i Iran potpisali su memorandum o okončanju vojnog sukoba 18. juna, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Amerika

Iran

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