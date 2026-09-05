Stiže promjena vremena: Nakon vrućine pljuskovi i jak vjetar

Autor:ATV redakcija
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Vrijeme danas biće pretežno sunčano i vruće, uz prolaznu oblačnost.
Tokom dana duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, koji će ponegdje u višim predjelima Krajine biti i pojačan.
Kasno poslijepodne i uveče očekuje se promjena smjera vjetra, koji će skrenuti na sjeverne smjerove. Vjetar će biti umjeren, dok se na sjeveru očekuje i jak.
Uveče i tokom noći na nedjelju stiže jače naoblačenje sa sjevera, koje će se postepeno širiti ka istoku. U široj regiji uz rijeku Savu moguća je prolazna kiša i pljuskovi, saopšteno je iz RHMZ-a.
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