Stiže promjena vremena: Nakon vrućine pljuskovi i jak vjetar

Tokom dana duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, koji će ponegdje u višim predjelima Krajine biti i pojačan.

Kasno poslijepodne i uveče očekuje se promjena smjera vjetra, koji će skrenuti na sjeverne smjerove. Vjetar će biti umjeren, dok se na sjeveru očekuje i jak.

Uveče i tokom noći na nedjelju stiže jače naoblačenje sa sjevera, koje će se postepeno širiti ka istoku. U široj regiji uz rijeku Savu moguća je prolazna kiša i pljuskovi, saopšteno je iz RHMZ-a.