Logo

Kraj jedne ere? Epl sprema laptop koji se kontroliše dodirom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 14:22

Komentari:

0
МекБук који рефлектује жива неонска свјетла у слабо освјетљеној просторији.
Foto: pexels/Szymon Shields

Epl je za 28. oktobar najavio poseban događaj, a sve više spekulacija ukazuje na MacBook Pro sa M6 čipom i ekranom na dodir.

Pozivnice koje su stigle medijima nose neobičnu poruku "Pro and tel", što se tumači kao nagoveštaj predstavljanja novih uređaja iz profesionalne MacBook Pro porodice.

Kako prenosi GSM Arena, slogan predstavlja igru reči inspirisanu izrazom "Show and tell", koji označava predstavljanje i demonstraciju nečega pred publikom.

Novi M6 čip i ekran koji mijenja pravila igre

Prema informacijama koje je objavio Mark Gurman iz Blumberga, Epl bi na predstojećem događaju mogao da predstavi novi 14-inčni MacBook Pro pokretan M6 čipom.

Ipak, najviše pažnje privlače glasine da bi Epl konačno mogao da uvede ekran osetljiv na dodir u svoju liniju laptopova. Ukoliko se ove najave pokažu tačnim, bio bi to značajan zaokret za kompaniju koja se godinama oslanjala na kombinaciju klasičnog ekrana, tastature i dodirne površine.

Ајфо Дуо

Nauka i tehnologija

Epl predstavio novi preklopni mobilni telefon

Za sada nema zvanične potvrde da će novi MacBook Pro zaista imati ekran osjetljiv na dodir, pa ovu mogućnost treba posmatrati kao očekivanje, a ne kao gotovu stvar.

Epl širi i ponudu za pametni dom

Pored računara, kompanija nastavlja da razvija i svoj ekosistem uređaja za domaćinstvo. Epl je ranije ovog mjeseca najavio novu kolekciju proizvoda za pametni dom, koja uključuje pametne brave, video-zvona, termostate, senzore temperature i bezbednosne kamere.

U razvoju ovih uređaja učestvuju i kompanije LG Electronics i Schneider Electric, dok bi njihova dostupnost na tržištu trebalo da počne u decembru.

Plan je da se novi proizvodi povezuju sa centralnim uređajem za upravljanje pametnim domom, čime Epl želi da dodatno ojača svoju poziciju u konkurenciji sa kompanijama Gugl i Amazon, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Epl

Mobilni telefon

laptop

Komentari (0)

Pročitajte više

Ејпл и Андроид

Nauka i tehnologija

Politika "Epla" odvela skoro pola Rusa prema "Androidu"

2 mj

0
Ајфон телефон

Nauka i tehnologija

Epl odlučio da tuži OpenAI

3 mj

0
ЕУ руши „кинески зид“ око Ајфона, стижу велике промјене

Svijet

EU ruši „kineski zid“ oko Ajfona, stižu velike promjene

3 mj

0
Телефон ајфон

Nauka i tehnologija

Spremite novčanike: Stiže Ajfon 18 Pro, a sa njim i velika promjena

4 mj

0

Više iz rubrike

Сателит у свемиру

Nauka i tehnologija

Starlink se od danas može naručiti u BiH: Poznate cijene paketa za kućne korisnike i kompanije

3 h

1
Археолошко ископавање

Nauka i tehnologija

Ruski arheolozi otkrili kuhinjsku "lopatu" za hljeb sa urezanom drevnom igrom

3 h

0
Огољен пејзаж са сувим дрвећем и пјешчаним предњим планом, под облачним небом.

Nauka i tehnologija

Svijet kasni u ispunjenju ciljeva klimatske politike

7 h

0
Крупни кадар медузе која свјетли на тамној подводној позадини, приказујући њену деликатну структуру.

Nauka i tehnologija

Tajne nepoznatih dubina: Bliski susret naučnika sa džinovskom meduzom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

15

25

Vitkof pohvalio Putina: "Veliki humanitarac"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima