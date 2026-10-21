Kraj jedne ere? Epl sprema laptop koji se kontroliše dodirom

Epl je za 28. oktobar najavio poseban događaj, a sve više spekulacija ukazuje na MacBook Pro sa M6 čipom i ekranom na dodir.

Pozivnice koje su stigle medijima nose neobičnu poruku "Pro and tel", što se tumači kao nagoveštaj predstavljanja novih uređaja iz profesionalne MacBook Pro porodice.

Kako prenosi GSM Arena, slogan predstavlja igru reči inspirisanu izrazom "Show and tell", koji označava predstavljanje i demonstraciju nečega pred publikom.

Novi M6 čip i ekran koji mijenja pravila igre

Prema informacijama koje je objavio Mark Gurman iz Blumberga, Epl bi na predstojećem događaju mogao da predstavi novi 14-inčni MacBook Pro pokretan M6 čipom.

Ipak, najviše pažnje privlače glasine da bi Epl konačno mogao da uvede ekran osetljiv na dodir u svoju liniju laptopova. Ukoliko se ove najave pokažu tačnim, bio bi to značajan zaokret za kompaniju koja se godinama oslanjala na kombinaciju klasičnog ekrana, tastature i dodirne površine.

Nauka i tehnologija Epl predstavio novi preklopni mobilni telefon

Za sada nema zvanične potvrde da će novi MacBook Pro zaista imati ekran osjetljiv na dodir, pa ovu mogućnost treba posmatrati kao očekivanje, a ne kao gotovu stvar.

Epl širi i ponudu za pametni dom

Pored računara, kompanija nastavlja da razvija i svoj ekosistem uređaja za domaćinstvo. Epl je ranije ovog mjeseca najavio novu kolekciju proizvoda za pametni dom, koja uključuje pametne brave, video-zvona, termostate, senzore temperature i bezbednosne kamere.

U razvoju ovih uređaja učestvuju i kompanije LG Electronics i Schneider Electric, dok bi njihova dostupnost na tržištu trebalo da počne u decembru.

Plan je da se novi proizvodi povezuju sa centralnim uređajem za upravljanje pametnim domom, čime Epl želi da dodatno ojača svoju poziciju u konkurenciji sa kompanijama Gugl i Amazon, prenosi Informer.