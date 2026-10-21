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ATV Intervju: Biljana Gutić Bjelica

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Izvor:

ATV

21.10.2026 15:03
АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

'ATV Intervju' sa Biljanom Gutić Bjelicom, ambasadorom BiH u Mađarskoj gledajte večeras u 21 čas i 10 minuta.

Govoriće o očuvanju srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa, značaju manifestacije „Srpski dani“ za očuvanje identiteta, kao i o ulozi Budimske eparhije, Sentandreje i manastira Grabovac, te doprinosu Republike Srpske, Srbije i Mađarske u tom procesu.

Biće riječi i o političkim odnosima Banjaluke i Budimpešte nakon promjena na mađarskoj političkoj sceni, budućnosti međusobne podrške, novim investicijama i saradnji u energetici i poljoprivredi.

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ATV

intervju

Dragana Rajić

Biljana Gutić Bjelica

Mađarska

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