Srbin osuđen na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina

Milorad Đoković iz Vitomirice kod Peći osuđen je prvostepeno na deset godina zatvora pred Osnovnim sudom u Prištini zbog navodnog ratnog zločina 1999. godine na Kosovu i Metohiji.

Predsjedavaća sudskog vijeća Donika Šalja navela je u presudi da je Đoković u selu Ozdrim kod Peći kao "rezervni policajac u saizvršilaštvu sa drugim srpskim policajcima učestvovao u pretresu, tuči i hapšenju desetina albanskih civila".

Ona je dodala da će u kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, u kojem će Đoković ostati do pravosnažnosti presude.

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Uhapšen je u junu 2022. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Đoković je bio jedini Srbin koji je živio u Vitomirici, gdje mu je kuća u martovskom pogromu 2004. godine spaljena.

Milorad se u Vitomiricu vratio 2008. godine.

(Srna)