Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

Princ Hari otvoreno je progovorio o jednom od najtežih trenutaka - posljednjem telefonskom razgovoru sa majkom, princezom Dajanom, koja je 1997. godine poginula u saobraćajnoj nesreći.

Iako je od smrti princeze Dajane prošlo gotovo tri decenije, njen mlađi sin i danas se teško miri sa činjenicom što njihov posljednji razgovor nije izgledao drugačije.

U emotivnom intervjuu za magazin GQ otkrio je šta sebi nikada nije oprostio, ali i kako je naučio da živi sa tim gubitkom.

"I ja sam prerano izgubio majku. Već sam otvoreno govorio o tome da mi je jedno od najvećih žaljenja upravo posljednji telefonski razgovor s njom. Da sam znao da je to naš posljednji razgovor, bio bi potpuno drugačiji. A ja sada moram da živim s tim", dodao je.

Vojvoda od Saseksa imao je samo 12 godina kada je njegova majka 1997. godine, u 36. godini, poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Hari je priznao da i danas žali zbog načina na koji je završio njihov posljednji razgovor jer je tada, kako kaže, "samo želio što prije da spusti slušalicu i otrči da se igra sa rođacima", prenosi Indeks.

Objasnio je da mu je odrastanje pod lupom javnosti dodatno otežalo suočavanje s majčinom smrću.

"I danas mi ljudi veoma često prilaze i govore: 'Tačno se sjećam gd‌je sam bio 31. avgusta 1997.' Okruženi ste ljudima različitih generacija koji se jasno sjećaju gd‌je su bili kad se to dogodilo. Onda pogledaju mene ili mog brata i kažu: 'Nevjerovatno, bili ste još d‌jeca, čak ni tinejdžeri, a to vam se dogodilo pred očima cijelog svijeta. Kako nakon toga nastaviti dalje?'", ispričao je Hari.

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Princ vjeruje da svojim iskustvom može pomoći drugima koji se suočavaju s gubitkom voljene osobe. Nada se da će njegova priča ohrabriti ljude koji prolaze kroz težak period i pokazati im da je moguće ponovo pronaći sreću.

Priznao je da je godinama nakon majčine smrti potiskivao osjećanja i osjećao krivicu svaki put kada bi bio srećan. Međutim, vremenom je shvatio da bi njegova majka željela da nastavi sa životom i bude srećan. "To me oslobodilo i potpuno promijenilo moj pogled na život", rekao je.

Tokom intervjua Hari se osvrnuo i na povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo te govorio o važnosti pomirenja. Poručio je da bi volio da porodične nesuglasice ostanu iza njih i da se odnosi poprave. Smatra da ljudi ne bi trebalo stalno da se vraćaju na stare sukobe, nego da pokušaju da pronađu zajednički jezik.

"Lijepo je ponovo biti ovd‌je", rekao je.

Odnos princa Harija i njegovog starijeg brata, princa Vilijama, godinama je narušen, a prema medijskim navodima, braća rijetko komuniciraju. Hari ima napet odnos i s ocem, kraljem Čarlsom III. Ipak, Harijev portparol naglasio je da njegove izjave o pomirenju nisu bile upućene Vilijamu, niti bilo kojem drugom članu kraljevske porodice.

Hari i Megan Markl 2020. godine povukli su se sa kraljevskih dužnosti i preselili u Kaliforniju. Njihova odluka dodatno je zaoštrila odnose unutar kraljevske porodice, a Hari je od tada više puta javno govorio o svojim iskustvima i sukobima sa članovima porodice.

Nije poznato postoji li s druge strane jednaka želja za pomirenjem.