Cvijanović sa Tulijem o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa novoimenovanim ambasadorom Republike Francuske u BiH Kevinom Tulijeom o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora.
"Ovom prilikom, sagovorniku koji je boravio u nastupnoj posjeti poželjela sam dobrodošlicu i uspješnu diplomatsku misiju u BiH", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
Sa novoimenovanim ambasadorom će se sutra sastati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Razgovarala sam danas u Banjaluci sa novoimenovanim ambasadorom Republike Francuske u BiH Kevinom Tulijeom o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora.
Ovom prilikom, sagovorniku koji je boravio u nastupnoj posjeti poželjela sam dobrodošlicu i uspješnu diplomatsku misiju u BiH.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 21, 2026
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