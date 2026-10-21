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Cvijanović sa Tulijem o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora

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21.10.2026 16:32

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.
Foto: Cvijanovic_Z/X

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa novoimenovanim ambasadorom Republike Francuske u BiH Kevinom Tulijeom o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora.

"Ovom prilikom, sagovorniku koji je boravio u nastupnoj posjeti poželjela sam dobrodošlicu i uspješnu diplomatsku misiju u BiH", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Sa novoimenovanim ambasadorom će se sutra sastati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Kevin Tulije

Sastanak

Rezultati izbora 2026

Politika

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