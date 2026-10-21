Cvijanović sa Tulijem o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa novoimenovanim ambasadorom Republike Francuske u BiH Kevinom Tulijeom o aktuelnoj političkoj situaciji i rezultatima proteklih izbora.

"Ovom prilikom, sagovorniku koji je boravio u nastupnoj posjeti poželjela sam dobrodošlicu i uspješnu diplomatsku misiju u BiH", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Sa novoimenovanim ambasadorom će se sutra sastati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.